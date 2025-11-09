Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка. Архивное фото

На Камчатке за сутки зафиксировали 17 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Семнадцать афтершоков магнитудой до 4,9, в том числе один ощущаемый, зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова произошло 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3, один из которых ощущался в населенных пунктах.

"За сутки произошло 17 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,7 до 4,9. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок", - проинформировали спасатели в Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова.

"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве.