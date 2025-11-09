https://ria.ru/20251109/kamchatka-2053732005.html
На Камчатке за сутки зафиксировали 17 афтершоков
На Камчатке за сутки зафиксировали 17 афтершоков - РИА Новости, 09.11.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали 17 афтершоков
Семнадцать афтершоков магнитудой до 4,9, в том числе один ощущаемый, зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС... РИА Новости, 09.11.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали 17 афтершоков
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Семнадцать афтершоков магнитудой до 4,9, в том числе один ощущаемый, зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова произошло 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3, один из которых ощущался в населенных пунктах.
"За сутки произошло 17 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,7 до 4,9. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок", - проинформировали спасатели в Telegram-канале
.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча
, Карымского, Камбального и Крашенинникова.
"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.