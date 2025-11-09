https://ria.ru/20251109/japonija-2053762615.html
У побережья Японии произошло землетрясение
У побережья Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 09.11.2025
У побережья Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у северо-восточного побережья Японии, сообщило главное метеорологические управление страны. РИА Новости, 09.11.2025
