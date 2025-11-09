Рейтинг@Mail.ru
Израиль вернул из Газы тело офицера Адара Голдина, убитого 11 лет назад - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 09.11.2025 (обновлено: 20:56 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/izrail-2053824994.html
Израиль вернул из Газы тело офицера Адара Голдина, убитого 11 лет назад
Израиль вернул из Газы тело офицера Адара Голдина, убитого 11 лет назад - РИА Новости, 09.11.2025
Израиль вернул из Газы тело офицера Адара Голдина, убитого 11 лет назад
Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника, возвращенное палестинскими радикалами в рамках соглашения с Израилем, им оказался старший... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T20:55:00+03:00
2025-11-09T20:56:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg
https://ria.ru/20251109/gaza-2053803143.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_f88c2be046a313d1a6d9a7a214ffa076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль вернул из Газы тело офицера Адара Голдина, убитого 11 лет назад

Судмедэксперты опознали тело погибшего 11 лет назад в Газе офицера ЦАХАЛ Голдина

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания на севере сектора Газа
Разрушенные здания на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя – РИА Новости. Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника, возвращенное палестинскими радикалами в рамках соглашения с Израилем, им оказался старший лейтенант Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Адар Голдин, убитый 11 лет назад в секторе Газа, сообщила в воскресенье канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"По завершении процедуры опознания Национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля сообщили семье погибшего заложника старшего лейтенанта Адара Голдина, что его тело возвращено в Израиль", - говорится в сообщении.
Голдин пал в палестинском анклаве в ходе прошлой израильской операции "Нерушимая скала" в 2014 году. Палестинские группировки с тех пор удерживали тело израильского военного и отказывались вернуть его для захоронения.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще четыре тела погибших заложников.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Израиле исключили участие турецких сил в стабилизации в Газе
Вчера, 17:40
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала