Израиль вернул из Газы тело офицера Адара Голдина, убитого 11 лет назад
Израиль вернул из Газы тело офицера Адара Голдина, убитого 11 лет назад - РИА Новости, 09.11.2025
Израиль вернул из Газы тело офицера Адара Голдина, убитого 11 лет назад
Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника, возвращенное палестинскими радикалами в рамках соглашения с Израилем, им оказался старший... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T20:55:00+03:00
2025-11-09T20:55:00+03:00
2025-11-09T20:56:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя – РИА Новости. Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника, возвращенное палестинскими радикалами в рамках соглашения с Израилем, им оказался старший лейтенант Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Адар Голдин, убитый 11 лет назад в секторе Газа, сообщила в воскресенье канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"По завершении процедуры опознания Национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля
и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля сообщили семье погибшего заложника старшего лейтенанта Адара Голдина, что его тело возвращено в Израиль", - говорится в сообщении.
Голдин пал в палестинском анклаве в ходе прошлой израильской операции "Нерушимая скала" в 2014 году. Палестинские группировки с тех пор удерживали тело израильского военного и отказывались вернуть его для захоронения.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще четыре тела погибших заложников.