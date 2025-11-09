Израиль вернул из Газы тело офицера Адара Голдина, убитого 11 лет назад

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя – РИА Новости. Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника, возвращенное палестинскими радикалами в рамках соглашения с Израилем, им оказался старший лейтенант Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Адар Голдин, убитый 11 лет назад в секторе Газа, сообщила в воскресенье канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.

"По завершении процедуры опознания Национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля сообщили семье погибшего заложника старшего лейтенанта Адара Голдина, что его тело возвращено в Израиль", - говорится в сообщении.

Голдин пал в палестинском анклаве в ходе прошлой израильской операции "Нерушимая скала" в 2014 году. Палестинские группировки с тех пор удерживали тело израильского военного и отказывались вернуть его для захоронения.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.