Израиль получил гроб с останками заложника из сектора Газа - РИА Новости, 09.11.2025
16:35 09.11.2025
Израиль получил гроб с останками заложника из сектора Газа
Израиль получил еще один гроб с останками заложника, который погиб в секторе Газа, сообщила в воскресенье канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху в заявлении... РИА Новости, 09.11.2025
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя – РИА Новости. Израиль получил еще один гроб с останками заложника, который погиб в секторе Газа, сообщила в воскресенье канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху в заявлении для прессы.
"При посредничестве Красного Креста Израиль получил гроб с телом погибшего заложника, который был передан силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа. Оттуда его переправят в Израиль… Затем тело будет доставлено в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения. По завершении процедуры опознания семье будет направлено официальное извещение", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Арабские страны не хотят платить за восстановление сектора Газа, пишет FT
Вчера, 19:42
Ранее в воскресенье Нетаньяху заявил на заседании правительства, что Израиль готовится получить останки старшего лейтенанта Адара Голдина, который пал в палестинском анклаве в ходе операции "Нерушимая скала" в 2014 году. Палестинские группировки удерживали тело израильского военного 11 лет.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 23 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще пять тел погибших заложников.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСКрасный КрестОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
