https://ria.ru/20251109/izrail-2053797613.html
Израиль получил гроб с останками заложника из сектора Газа
Израиль получил гроб с останками заложника из сектора Газа - РИА Новости, 09.11.2025
Израиль получил гроб с останками заложника из сектора Газа
Израиль получил еще один гроб с останками заложника, который погиб в секторе Газа, сообщила в воскресенье канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху в заявлении... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T16:35:00+03:00
2025-11-09T16:35:00+03:00
2025-11-09T16:35:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
красный крест
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807614651_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72b0f7a9f376b262521547dbd10938f.jpg
https://ria.ru/20251108/izrail-2053705681.html
https://ria.ru/20251108/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807614651_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0caedbdad61b558704d6bd9cdfd35dc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль получил гроб с останками заложника из сектора Газа
Израиль получил из сектора Газа еще один гроб с останками заложника
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя – РИА Новости. Израиль получил еще один гроб с останками заложника, который погиб в секторе Газа, сообщила в воскресенье канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху в заявлении для прессы.
"При посредничестве Красного Креста Израиль
получил гроб с телом погибшего заложника, который был передан силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа. Оттуда его переправят в Израиль… Затем тело будет доставлено в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения. По завершении процедуры опознания семье будет направлено официальное извещение", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье Нетаньяху
заявил на заседании правительства, что Израиль готовится получить останки старшего лейтенанта Адара Голдина, который пал в палестинском анклаве в ходе операции "Нерушимая скала" в 2014 году. Палестинские группировки удерживали тело израильского военного 11 лет.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 23 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще пять тел погибших заложников.