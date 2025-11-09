Рейтинг@Mail.ru
На побережье Тенерифе из-за сильных волн погибли три человека
17:52 09.11.2025
На побережье Тенерифе из-за сильных волн погибли три человека
Мощные волны обрушились на побережье испанского острова Тенерифе, три человека погибли, 15 пострадали, сообщила в воскресенье газета Periodico. РИА Новости, 09.11.2025
в мире
тенерифе
нидерланды
испания
тенерифе
нидерланды
испания
2025
в мире, тенерифе, нидерланды, испания
В мире, Тенерифе, Нидерланды, Испания
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мощные волны обрушились на побережье испанского острова Тенерифе, три человека погибли, 15 пострадали, сообщила в воскресенье газета Periodico.
Согласно изданию, инциденты произошли в субботу на побережье городов Пуэрто-де-ла-Крус и Санта-Крус-де-Тенерифе.
«
"В результате сильных волн, зафиксированных в субботу, погибли 79-летняя гражданка Нидерландов, 43-летний житель (муниципалитета Тенерифе) Ла-Оротавы и еще один мужчина, личность которого не разглашается, а еще 15 человек получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении газеты.
Издание уточнило, что все происшествия произошли из-за "неосторожности" людей. Неназванные источники добавили газете, что на месте происшествия на побережье города Санта-Крус-де-Тенерифе туристы оказались в море за буями.
"Трое мужчин получили серьезные травмы: у одного - травма бедра, у другого - разных частей тела, третий получил травму ноги", - отметило издание.
Газета заключила, что остальные пострадавшие получили травмы средней тяжести.
