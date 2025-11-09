Директор Мультимедиа Арт Музея рассказала о последних выставках Булатова

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Две выставки ушедшего из жизни в воскресенье художника Эрика Булатова проходили в Мультимедиа Арт Музее в течение последних двух лет, одна из которых была персональной, а вторая представляла совместно созданные с Олегом Васильевым иллюстрации к детским книгам, рассказала директор музея, искусствовед Ольга Свиблова.

Булатов скончался в воскресенье в возрасте 92 лет.

"Последняя выставка Эрика Булатова называлась символично "Живу дальше": она готовилась к его 90-летию. Последний раз я видела Эрика 27 октября: он был бодр, смеялся, шутил, радовался нашему музейному мерчу с его работами, с удовольствием съел два куска торта. Был счастлив новости, что в музее в ближайшие недели пройдет презентация его последней книги "Эрик Булатов рассказывает", которая вышла этим летом. Он рисовал, он жил дальше", - рассказала директор музея.

Свиблова напомнила, что эта выставка была не единственной за последние годы в Мультимедиа Арт Музее : кроме "Живу дальше", с конца 2024 по апрель 2025 года проходила совместная с Олегом Васильевым выставка детской иллюстрации "Чудесное путешествие".

"Я рада, что наш музей выполнил заветное желание Эрика - недавно мы показали еще и выставку иллюстраций детских книг, над которыми Эрик Булатов и его друг, соратник, художник Олег Васильев работали 40 лет",- отметила искусствовед.

Кроме того, в экспозиции музея сейчас представлен портрет его жены Натальи в рамках сборной выставки "Фундаментальный лексикон. Современное российское искусство из собрания Фонда Синара".

"И сейчас у нас в музее показывается важная для Эрика картина - портрет Наташи, его музы, жены, соратника", - рассказала Свиблова

Она также подчеркнула, что Булатов никогда не терял связь с Россией и часто приезжал в Москву . Однако на открытии своей последней выставки художник уже не присутствовал: последние несколько лет он болел и уже не смог, несмотря на большое желание, очно участвовать в вернисаже. Однако это не мешало ему активно принимать участие в подготовке к выставке.

"Он жил между Москвой и Парижем . У него есть замечательный рисунок, который мы тоже показывали, - два берега Сены , мост, а за ним московский пейзаж. Он никогда не уезжал насовсем из России. В последние годы он очень болел, и его нельзя было привезти. Поэтому на вернисаже он уже не был, но выходил к нам по видеосвязи, контролировал все, что происходит, и был счастлив от этой выставки", - заключила она.

Свиблова также выразила глубокие соболезнования семье художника, его жене и детям.