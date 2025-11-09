Рейтинг@Mail.ru
Директор Мультимедиа Арт Музея рассказала о последних выставках Булатова - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:06 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/iskusstvo-2053825969.html
Директор Мультимедиа Арт Музея рассказала о последних выставках Булатова
Директор Мультимедиа Арт Музея рассказала о последних выставках Булатова - РИА Новости, 09.11.2025
Директор Мультимедиа Арт Музея рассказала о последних выставках Булатова
Две выставки ушедшего из жизни в воскресенье художника Эрика Булатова проходили в Мультимедиа Арт Музее в течение последних двух лет, одна из которых была... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T21:06:00+03:00
2025-11-09T21:06:00+03:00
культура
россия
москва
париж
эрик булатов
олег васильев
ольга свиблова
мультимедиа арт музей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102336/68/1023366845_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_a68f48c94b20759a4e700d0e8cb5feb5.jpg
https://ria.ru/20251109/rossiya-2053785169.html
https://ria.ru/20251109/bulatov-2053785426.html
россия
москва
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102336/68/1023366845_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_1222676cfa857c83d97915f59f70ecea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, париж, эрик булатов, олег васильев, ольга свиблова, мультимедиа арт музей, общество
Культура, Россия, Москва, Париж, Эрик Булатов, Олег Васильев, Ольга Свиблова, Мультимедиа Арт музей, Общество
Директор Мультимедиа Арт Музея рассказала о последних выставках Булатова

Искусствовед Свиблова рассказала о последних выставках Булатова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкХудожник Эрик Булатов на открытии своей выставки "Эрик Булатов. ЖИВУ – ВИЖУ"
Художник Эрик Булатов на открытии своей выставки Эрик Булатов. ЖИВУ – ВИЖУ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Две выставки ушедшего из жизни в воскресенье художника Эрика Булатова проходили в Мультимедиа Арт Музее в течение последних двух лет, одна из которых была персональной, а вторая представляла совместно созданные с Олегом Васильевым иллюстрации к детским книгам, рассказала директор музея, искусствовед Ольга Свиблова.
Булатов скончался в воскресенье в возрасте 92 лет.
Художник Эрик Булатов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Булатова знали все, кто любит искусство, заявил Ковальчук
Вчера, 14:46
"Последняя выставка Эрика Булатова называлась символично "Живу дальше": она готовилась к его 90-летию. Последний раз я видела Эрика 27 октября: он был бодр, смеялся, шутил, радовался нашему музейному мерчу с его работами, с удовольствием съел два куска торта. Был счастлив новости, что в музее в ближайшие недели пройдет презентация его последней книги "Эрик Булатов рассказывает", которая вышла этим летом. Он рисовал, он жил дальше", - рассказала директор музея.
Свиблова напомнила, что эта выставка была не единственной за последние годы в Мультимедиа Арт Музее: кроме "Живу дальше", с конца 2024 по апрель 2025 года проходила совместная с Олегом Васильевым выставка детской иллюстрации "Чудесное путешествие".
"Я рада, что наш музей выполнил заветное желание Эрика - недавно мы показали еще и выставку иллюстраций детских книг, над которыми Эрик Булатов и его друг, соратник, художник Олег Васильев работали 40 лет",- отметила искусствовед.
Кроме того, в экспозиции музея сейчас представлен портрет его жены Натальи в рамках сборной выставки "Фундаментальный лексикон. Современное российское искусство из собрания Фонда Синара".
"И сейчас у нас в музее показывается важная для Эрика картина - портрет Наташи, его музы, жены, соратника", - рассказала Свиблова.
Она также подчеркнула, что Булатов никогда не терял связь с Россией и часто приезжал в Москву. Однако на открытии своей последней выставки художник уже не присутствовал: последние несколько лет он болел и уже не смог, несмотря на большое желание, очно участвовать в вернисаже. Однако это не мешало ему активно принимать участие в подготовке к выставке.
"Он жил между Москвой и Парижем. У него есть замечательный рисунок, который мы тоже показывали, - два берега Сены, мост, а за ним московский пейзаж. Он никогда не уезжал насовсем из России. В последние годы он очень болел, и его нельзя было привезти. Поэтому на вернисаже он уже не был, но выходил к нам по видеосвязи, контролировал все, что происходит, и был счастлив от этой выставки", - заключила она.
Свиблова также выразила глубокие соболезнования семье художника, его жене и детям.
Булатов - выдающийся русский художник, скульптор, фотограф, родился в 1933 году в Свердловске. Он окончил Художественный институт имени В. И. Сурикова. С 1959 года работал в детских издательствах "Детгиз" и "Малыш". Булатов с 1989 года жил в Нью-Йорке, с 1992 года - в Париже, но также делал проекты в России.
Художник Эрик Булатов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Гараж" выразил соболезнования в связи со смертью художника Эрика Булатова
Вчера, 14:48
 
КультураРоссияМоскваПарижЭрик БулатовОлег ВасильевОльга СвибловаМультимедиа Арт музейОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала