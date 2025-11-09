Рейтинг@Mail.ru
Иран и Россия договорились создать морской консорциум - РИА Новости, 09.11.2025
19:34 09.11.2025
Иран и Россия договорились создать морской консорциум
Иран и Россия договорились создать морской консорциум
Иран и Россия договорились создать совместный морской консорциум, планируют проработать детали соглашения, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 09.11.2025
иран
в мире
россия
москва
казем джалали
иран, в мире, россия, москва, казем джалали
Иран, В мире, Россия, Москва, Казем Джалали
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Иран и Россия договорились создать совместный морской консорциум, планируют проработать детали соглашения, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Иран и Россия договорились создать первый совместный консорциум морских перевозок", - написал он в соцсети X.
По его словам, эта договоренность стала результатом переговоров сторон в Махачкале 6-7 ноября с участием представителей крупных компаний и властей двух стран.
"В ходе этого события (встречи) была достигнута договоренность о структуре и рамках этого консорциума, а также было условлено подготовить и представить детали и официальный текст в ходе переговоров в течение следующего месяца", - добавил дипломат.
Джалали отметил, что "стратегической целью" создания консорциума является развитие торговли, транспортной сферы и транзита.
