Иноагента Чирикову* выселили из квартиры в Москве
06:05 09.11.2025 (обновлено: 14:18 09.11.2025)
Иноагента Чирикову* выселили из квартиры в Москве
Иноагента Чирикову* выселили из квартиры в Москве
Иноагента Чирикову* выселили из квартиры в Москве
Московский суд выселил из жилья уехавшую из России экоактивистку Евгению Чирикову* (признана иноагентом), следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Иноагента Чирикову* выселили из квартиры в Москве

Иноагента Чирикову через суд выселили из квартиры в Москве

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Московский суд выселил из жилья уехавшую из России экоактивистку Евгению Чирикову* (признана иноагентом), следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
"Исковые требования…о признании утратившей право пользования жилым помещением удовлетворить. Признать Чирикову Евгению Сергеевну* утратившей право пользования жилым помещением – квартирой", - сказано в документах.
Екатерина Барабаш* - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Кинокритику Барабаш* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах
Вчера, 04:38
Согласно документам, Чирикова* произвела отчуждение принадлежащей ей доли в квартире в пользу одного из истцов на основании договора дарения в 2018 году. Она не проживала в квартире более десяти лет, не производила оплату ЖКУ и не предпринимала попыток вселиться в квартиру, указано в материалах.
Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее, как отмечается в материалах, суд выносил определение об оставлении без движения этого заявления.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Суд в Рязани заочно вынес приговор сотруднику ФБК* и иноагенту Ежову**
1 ноября, 17:23
Дело поступило в суд спустя несколько недель после удовлетворения ходатайств о производстве обыска и заочном аресте Чириковой*. По данным суда, ей вменяется статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), она объявлена в международный розыск.
По версии следствия, Чирикова* опубликовала видео, в котором содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины.
Это не единственное уголовное дело, возбужденное против нее в России. Ее также обвиняют в публичном оправдании терроризма после интервью, в котором она поддержала запрещенную в РФ террористическую организацию "Легион "Свобода России"** (запрещенная в России террористическая организация).
В январе 2024 года Минюст включил Чирикову* в список иноагентов, позднее она была внесена в перечень террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России.
Сыктывкарский городской суд в апреле прошлого года сообщил о заочном аресте Чириковой* по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.
* Признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** Запрещенная в России террористическая организация
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Защита обжаловала приговор Лазаревой* по делу об обязанностях иноагента
1 ноября, 02:23
 
