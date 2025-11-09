Иноагента Чирикову* выселили из квартиры в Москве

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Московский суд выселил из жилья уехавшую из России экоактивистку Евгению Чирикову* (признана иноагентом), следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.

"Исковые требования…о признании утратившей право пользования жилым помещением удовлетворить. Признать Чирикову Евгению Сергеевну* утратившей право пользования жилым помещением – квартирой", - сказано в документах.

Согласно документам, Чирикова * произвела отчуждение принадлежащей ей доли в квартире в пользу одного из истцов на основании договора дарения в 2018 году. Она не проживала в квартире более десяти лет, не производила оплату ЖКУ и не предпринимала попыток вселиться в квартиру, указано в материалах.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее, как отмечается в материалах, суд выносил определение об оставлении без движения этого заявления.

Дело поступило в суд спустя несколько недель после удовлетворения ходатайств о производстве обыска и заочном аресте Чириковой*. По данным суда, ей вменяется статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), она объявлена в международный розыск.

По версии следствия, Чирикова* опубликовала видео, в котором содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины

Это не единственное уголовное дело, возбужденное против нее в России. Ее также обвиняют в публичном оправдании терроризма после интервью, в котором она поддержала запрещенную в РФ террористическую организацию "Легион "Свобода России"** (запрещенная в России террористическая организация).

В январе 2024 года Минюст включил Чирикову* в список иноагентов, позднее она была внесена в перечень террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России.

Сыктывкарский городской суд в апреле прошлого года сообщил о заочном аресте Чириковой* по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.

* Признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга