В Госдуме хотят ограничить число банковских карт на человека 20 штуками

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Государственная дума до конца текущего года примет закон об ограничении числа банковских карт на одного человека - не более 20 штук в целом и не более 5 карт в одном банке, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Планируется, что мы его примем до конца года, речь идет о 20 картах на одного человека", - сказал он.

Также Аксаков отметил, что предложение ограничить количество банковских карт на человека в одном банке не более 5 штук сохраняется.

В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами: в одном банке до пяти штук, в разных - до двадцати.

Тогда же она выразила уверенность, что права добросовестных граждан такая мера не нарушит, однако позволит побороть "веерный выпуск" карт. Также Набиуллина отмечала, что неограниченный выпуск карт помогает дропперству, потому что злоумышленники могут оформлять их тысячами для мошеннических операций.

В августе в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что в рамках законопроекта о втором пакете мер против кибермошенников планируется ограничение количества банковских карт на одного человека - не более 10 штук. Затем в сентябре ЦБ РФ поддержал предложение законодательно ограничить владение банковскими картами десятью на одного человека.