В Госдуме сообщили об индексации военных пенсий с 1 октября 2026 года
02:47 09.11.2025
В Госдуме сообщили об индексации военных пенсий с 1 октября 2026 года
В Госдуме сообщили об индексации военных пенсий с 1 октября 2026 года
Военные пенсии в России проиндексируют на 4% с 1 октября 2026 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). РИА Новости, 09.11.2025
2025
россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме сообщили об индексации военных пенсий с 1 октября 2026 года

Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Военные пенсии в России проиндексируют на 4% с 1 октября 2026 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"С 1 октября 2026 года военные пенсии будут дополнительно проиндексированы на 4 процента. Индексация пройдет одновременно с увеличением денежного довольствия военнослужащих и силовиков, что напрямую влияет на размер выплат пенсионерам, поскольку их пенсия рассчитывается как доля от этого довольствия. Средства на такую индексацию уже заложены в проект федерального бюджета на 2026 год", - сказал Говырин.
Депутат отметил, что совокупное повышение позволит сохранить уровень материального обеспечения военных пенсионеров на уровне, близком к денежным выплатам действующего состава.
"Под действие нового повышения попадут около 3 миллионов 131 тысячи человек — это бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, вышедшие на пенсию по выслуге лет или по инвалидности. Для многих из них это увеличение станет ощутимым, особенно в регионах, где значительная часть доходов семьи зависит от военной пенсии", - подчеркнул он.
Заголовок открываемого материала