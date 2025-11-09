В Госдуме сообщили об индексации военных пенсий с 1 октября 2026 года

"Под действие нового повышения попадут около 3 миллионов 131 тысячи человек — это бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, вышедшие на пенсию по выслуге лет или по инвалидности. Для многих из них это увеличение станет ощутимым, особенно в регионах, где значительная часть доходов семьи зависит от военной пенсии", - подчеркнул он.