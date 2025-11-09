В Госдуме предложили ввести ответственность за оскорбление педагогов

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление педагогов по аналогии с ответственностью за оскорбление представителя власти.

"Партия "Справедливая Россия" предлагает ввести административную ответственность за оскорбление педагогов. Главная цель – не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации", – сказал Миронов РИА Новости.

Он напомнил, что российское законодательство предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти, а за оскорбление учителей ничего подобного пока нет.

"Прочитал в СМИ, что власти Воронежской области создают специальную комиссию, которая будет защищать профессиональную честь и достоинство работников образования. Педагоги, столкнувшиеся с неэтичным обращением, смогут подавать в новую комиссию обращение, изложив суть проблемы с указанием на причастных к инциденту лиц", - рассказал Миронов

По словам лидера партии, комиссия проанализирует заявления, примет меры для урегулирования конфликта, а при необходимости – решение о дисциплинарном взыскании.

"Сообщается, что в состав комиссии войдут сотрудники регионального отделения Общероссийского профсоюза образования и областной Гострудинспекции. Полностью поддерживаю такое решение. Это абсолютно правильная мера, потому что интересы учителей нужно защищать", - добавил он.