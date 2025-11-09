https://ria.ru/20251109/gosduma-2053730792.html
В Госдуме предложили ввести ответственность за оскорбление педагогов
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление педагогов по аналогии... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T01:09:00+03:00
2025-11-09T01:09:00+03:00
2025-11-09T01:09:00+03:00
воронежская область
сергей миронов
госдума рф
воронежская область
В Госдуме предложили ввести ответственность за оскорбление педагогов
Миронов предложил ввести ответственность за оскорбление педагогов
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление педагогов по аналогии с ответственностью за оскорбление представителя власти.
"Партия "Справедливая Россия" предлагает ввести административную ответственность за оскорбление педагогов. Главная цель – не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации", – сказал Миронов РИА Новости.
Он напомнил, что российское законодательство предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти, а за оскорбление учителей ничего подобного пока нет.
"Прочитал в СМИ, что власти Воронежской области
создают специальную комиссию, которая будет защищать профессиональную честь и достоинство работников образования. Педагоги, столкнувшиеся с неэтичным обращением, смогут подавать в новую комиссию обращение, изложив суть проблемы с указанием на причастных к инциденту лиц", - рассказал Миронов
.
По словам лидера партии, комиссия проанализирует заявления, примет меры для урегулирования конфликта, а при необходимости – решение о дисциплинарном взыскании.
"Сообщается, что в состав комиссии войдут сотрудники регионального отделения Общероссийского профсоюза образования и областной Гострудинспекции. Полностью поддерживаю такое решение. Это абсолютно правильная мера, потому что интересы учителей нужно защищать", - добавил он.
По мнению политика, конфликты в школах говорят о том, что педагоги не должным образом защищены от хамства.