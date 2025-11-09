Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести ответственность за оскорбление педагогов - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/gosduma-2053730792.html
В Госдуме предложили ввести ответственность за оскорбление педагогов
В Госдуме предложили ввести ответственность за оскорбление педагогов - РИА Новости, 09.11.2025
В Госдуме предложили ввести ответственность за оскорбление педагогов
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление педагогов по аналогии... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T01:09:00+03:00
2025-11-09T01:09:00+03:00
воронежская область
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050571338_0:182:2976:1855_1920x0_80_0_0_16f04fa49e261011ee1b39c55493855e.jpg
https://ria.ru/20251004/gosduma-2046311790.html
https://ria.ru/20251103/gosduma-2052559834.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050571338_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_0ef95b9eb227360330aa47486018550f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, сергей миронов, госдума рф
Воронежская область, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести ответственность за оскорбление педагогов

Миронов предложил ввести ответственность за оскорбление педагогов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление педагогов по аналогии с ответственностью за оскорбление представителя власти.
"Партия "Справедливая Россия" предлагает ввести административную ответственность за оскорбление педагогов. Главная цель – не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации", – сказал Миронов РИА Новости.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Госдуме предложили ввести выплату педагогам на покупку одежды
4 октября, 04:55
Он напомнил, что российское законодательство предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти, а за оскорбление учителей ничего подобного пока нет.
"Прочитал в СМИ, что власти Воронежской области создают специальную комиссию, которая будет защищать профессиональную честь и достоинство работников образования. Педагоги, столкнувшиеся с неэтичным обращением, смогут подавать в новую комиссию обращение, изложив суть проблемы с указанием на причастных к инциденту лиц", - рассказал Миронов.
По словам лидера партии, комиссия проанализирует заявления, примет меры для урегулирования конфликта, а при необходимости – решение о дисциплинарном взыскании.
"Сообщается, что в состав комиссии войдут сотрудники регионального отделения Общероссийского профсоюза образования и областной Гострудинспекции. Полностью поддерживаю такое решение. Это абсолютно правильная мера, потому что интересы учителей нужно защищать", - добавил он.
По мнению политика, конфликты в школах говорят о том, что педагоги не должным образом защищены от хамства.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Госдуме предложили ввести механизм списания ипотеки для учителей в селах
3 ноября, 01:13
 
Воронежская областьСергей МироновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала