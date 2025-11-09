https://ria.ru/20251109/gorlovka-2053733391.html
После удара ВСУ обесточены три поселка близ Горловки
После удара ВСУ обесточены три поселка близ Горловки - РИА Новости, 09.11.2025
После удара ВСУ обесточены три поселка близ Горловки
Поселки Ртутного комбината, шахты им. Н. А. Изотова и шахты "6/7", относящиеся к Горловке в ДНР, обесточены из-за удара со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T02:21:00+03:00
2025-11-09T02:21:00+03:00
2025-11-09T02:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
https://ria.ru/20251109/obstrel-2053728788.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
После удара ВСУ обесточены три поселка близ Горловки
Мэр Приходько: после удара ВСУ обесточены три поселка близ Горловки