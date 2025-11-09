Рейтинг@Mail.ru
После удара ВСУ обесточены три поселка близ Горловки
Специальная военная операция на Украине
 
02:21 09.11.2025
После удара ВСУ обесточены три поселка близ Горловки
После удара ВСУ обесточены три поселка близ Горловки

Мэр Приходько: после удара ВСУ обесточены три поселка близ Горловки

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Поселки Ртутного комбината, шахты им. Н. А. Изотова и шахты "6/7", относящиеся к Горловке в ДНР, обесточены из-за удара со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии обесточены поселки Ртутного комбината, шахты им. Н. А. Изотова, шахты "6/7", - написал мэр в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
00:12
 
Специальная военная операция на Украине
Горловка
Донецкая Народная Республика
Донецк
Иван Приходько
Вооруженные силы Украины
Стирол
 
 
