После удара ВСУ обесточены три поселка близ Горловки

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Поселки Ртутного комбината, шахты им. Н. А. Изотова и шахты "6/7", относящиеся к Горловке в ДНР, обесточены из-за удара со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.