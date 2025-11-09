Рейтинг@Mail.ru
В Мюнхене пропалестинские активисты проникли в университет - РИА Новости, 09.11.2025
17:58 09.11.2025
В Мюнхене пропалестинские активисты проникли в университет
В Мюнхене пропалестинские активисты проникли в университет
в мире
мюнхен
бавария
в мире, мюнхен, бавария, welt
В мире, Мюнхен, Бавария, Welt
В Мюнхене пропалестинские активисты проникли в университет

© AP Photo / Frank Franklin IIПропалестинская демонстрация
Пропалестинская демонстрация. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Приблизительно 40 пропалестинских активистов проникли в воскресенье днем в главное здание Мюнхенского технического университета в столице Баварии, сообщает издание Welt со ссылкой на полицию.
"Около 40 пропалестинских активистов в рамках демонстрации проникли в главное здание Мюнхенского технического университета. Они зажгли пиротехнику на крыше и развернули баннер", - пишет издание.
Примерно через два часа активисты покинули здание после того, как представители университета пригрозил подать на них заявление за нарушение неприкосновенности частной собственности.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреМюнхенБаварияWelt
 
 
