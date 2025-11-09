Рейтинг@Mail.ru
Большинство немцев выступают за депортацию сирийцев на родину, пишет Bild - РИА Новости, 09.11.2025
14:46 09.11.2025 (обновлено: 16:01 09.11.2025)
Большинство немцев выступают за депортацию сирийцев на родину, пишет Bild
Большинство немцев выступают за депортацию сирийцев на родину, пишет Bild - РИА Новости, 09.11.2025
Большинство немцев выступают за депортацию сирийцев на родину, пишет Bild
Более 60% немецких граждан выступают за возвращение на родину сирийских беженцев без права на постоянное проживание в Германии, даже если для этого их... РИА Новости, 09.11.2025
в мире, германия, сирия, ахмед аш-шараа, фридрих мерц, башар асад, хдс/хсс, bild
В мире, Германия, Сирия, Ахмед аш-Шараа, Фридрих Мерц, Башар Асад, ХДС/ХСС, Bild
Большинство немцев выступают за депортацию сирийцев на родину, пишет Bild

Bild: более 60% немцев хотят возвращения сирийцев домой даже путем депортации

© РИА Новости / Сергей Строителев | Перейти в медиабанкБеженец в Мюнхене
Беженец в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Сергей Строителев
Перейти в медиабанк
Беженец в Мюнхене. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Более 60% немецких граждан выступают за возвращение на родину сирийских беженцев без права на постоянное проживание в Германии, даже если для этого их потребуется депортировать, следует из исследования института INSA для газеты Bild.
Согласно результатам исследования, 66% опрошенных придерживаются мнения, что не имеющие права на постоянное проживание в Германии беженцы из Сирии должны вернуться домой, даже если это произойдет посредством депортации. 21% выступил против этого, 6% это "всё равно" и 7% затруднились ответить на соответствующий вопрос.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Дмитриев прокомментировал слова Мерца о высылке сирийских беженцев
4 ноября, 00:49
Среди сторонников правящего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) поддержка идеи возвращения сирийцев в свою страну составила 75%, а у избирателей, входящих в коалицию социал-демократов (СДПГ), такую позицию занимают 63%.
Исследование проводилось 6-7 ноября среди 1005 немцев. Данные о погрешности не приводятся.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сирийские беженцы в Германии должны вернуться домой, поскольку война в их стране окончена, иначе им грозит депортация. В связи с этим канцлер пригласил президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в ФРГ для обсуждения вопроса возвращения сирийских беженцев обратно на родину.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Логотип АдГ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Депутат от АдГ заявил, что поедет на конгресс в Сочи, несмотря ни на что
Вчера, 21:14
 
В миреГерманияСирияАхмед аш-ШарааФридрих МерцБашар АсадХДС/ХССBild
 
 
