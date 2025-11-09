Большинство немцев выступают за депортацию сирийцев на родину, пишет Bild

БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Более 60% немецких граждан выступают за возвращение на родину сирийских беженцев без права на постоянное проживание в Германии, даже если для этого их потребуется депортировать, следует из исследования института INSA для газеты Bild.
Согласно результатам исследования, 66% опрошенных придерживаются мнения, что не имеющие права на постоянное проживание в Германии беженцы из Сирии должны вернуться домой, даже если это произойдет посредством депортации. 21% выступил против этого, 6% это "всё равно" и 7% затруднились ответить на соответствующий вопрос.
Среди сторонников правящего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) поддержка идеи возвращения сирийцев в свою страну составила 75%, а у избирателей, входящих в коалицию социал-демократов (СДПГ), такую позицию занимают 63%.
Исследование проводилось 6-7 ноября среди 1005 немцев. Данные о погрешности не приводятся.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сирийские беженцы в Германии должны вернуться домой, поскольку война в их стране окончена, иначе им грозит депортация. В связи с этим канцлер пригласил президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в ФРГ для обсуждения вопроса возвращения сирийских беженцев обратно на родину.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.