СМИ: в результате наезда автобуса на пешеходов в Германии погибла женщина
СМИ: в результате наезда автобуса на пешеходов в Германии погибла женщина - РИА Новости, 09.11.2025
СМИ: в результате наезда автобуса на пешеходов в Германии погибла женщина
Автобус столкнулся с несколькими автомобилями в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, выехал на тротуар и сбил пешеходов, в результате чего РИА Новости, 09.11.2025
СМИ: в результате наезда автобуса на пешеходов в Германии погибла женщина
SWR: в результате наезда автобуса на пешеходов в Германии погибла женщина
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Автобус столкнулся с несколькими автомобилями в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, выехал на тротуар и сбил пешеходов, в результате чего погибла одна женщина, сообщает портал SWR
со ссылкой на полицию.
"Автобус столкнулся с несколькими автомобилями на главной дороге в Вайле-на-Рейне около 13.30 (15.30 мск - ред.) ... съехал с трассы и выехал на тротуар. Там он столкнулся с группой пешеходов. По данным полиции, погибла 34-летняя женщина", - говорится в публикации со ссылкой на правоохранителей.
Отмечается, что несколько человек получили травмы, в том числе и водительница автобуса, трое пострадавших были доставлены в больницу. На данный момент полиция изучает обстоятельства происшествия.