СМИ: в результате наезда автобуса на пешеходов в Германии погибла женщина

"Автобус столкнулся с несколькими автомобилями на главной дороге в Вайле-на-Рейне около 13.30 (15.30 мск - ред.) ... съехал с трассы и выехал на тротуар. Там он столкнулся с группой пешеходов. По данным полиции, погибла 34-летняя женщина", - говорится в публикации со ссылкой на правоохранителей.