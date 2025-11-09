МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Уровень дезертирства из рядов ВСУ вырос до рекордных показателей, на это обратил внимание корреспондент телеканала Уровень дезертирства из рядов ВСУ вырос до рекордных показателей, на это обратил внимание корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

"На Украине появился новый отрицательный показатель именно по дезертирству. Так, согласно данным местных информационных агентств, около 21 600 солдат ВСУ дезертировали в октябре. С начала года, как сообщается, дезертировали около 180 000 человек. Это очень значительные цифры", — отметил он.

По его словам, украинская армия несет огромные потери каждый месяц, что вынуждает киевский режим проводить усиленную мобилизацию для пополнения войск.

"Из-за этого (Тяжелого. — Прим. Ред.) положения украинская армия пытается набрать новобранцев, до сих пор прибегая для этого к невообразимым методам. Насильственная вербовка все еще, к сожалению, на повестке дня здесь на Украине", — пояснил он.

В конце октября украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора сообщало, что сентябрь стал вторым с начала года месяцем по количеству заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине — их было возбуждено более 17 тысяч.