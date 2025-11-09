https://ria.ru/20251109/germaniya-2053732976.html
"Значительные цифры": в Германии поразились данным о ВСУ
"Значительные цифры": в Германии поразились данным о ВСУ - РИА Новости, 09.11.2025
"Значительные цифры": в Германии поразились данным о ВСУ
Уровень дезертирства из рядов ВСУ вырос до рекордных показателей, на это обратил внимание корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T02:13:00+03:00
2025-11-09T02:13:00+03:00
2025-11-09T02:13:00+03:00
в мире
украина
германия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53ec6577a4a9f48bfffe3d4e7c217882.jpg
https://ria.ru/20251104/vsu-2052847477.html
https://ria.ru/20251021/plennyj-2049684553.html
https://ria.ru/20250815/ukraina-2035430194.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002396_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_918c178e0ae00498f2db030c1eae5dd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины
"Значительные цифры": в Германии поразились данным о ВСУ
Welt: уровень дезертирства из рядов ВСУ вырос до рекордных показателей
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Уровень дезертирства из рядов ВСУ вырос до рекордных показателей, на это обратил внимание корреспондент телеканала Die Welt
Кристоф Ваннер.
"На Украине
появился новый отрицательный показатель именно по дезертирству. Так, согласно данным местных информационных агентств, около 21 600 солдат ВСУ
дезертировали в октябре. С начала года, как сообщается, дезертировали около 180 000 человек. Это очень значительные цифры", — отметил он.
По его словам, украинская армия несет огромные потери каждый месяц, что вынуждает киевский режим проводить усиленную мобилизацию для пополнения войск.
"Из-за этого (Тяжелого. — Прим. Ред.) положения украинская армия пытается набрать новобранцев, до сих пор прибегая для этого к невообразимым методам. Насильственная вербовка все еще, к сожалению, на повестке дня здесь на Украине", — пояснил он.
В конце октября украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора сообщало, что сентябрь стал вторым с начала года месяцем по количеству заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине — их было возбуждено более 17 тысяч.
В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые восемь месяцев 2025 года в ВСУ, а с февраля 2022-го их было уже более 265 тысяч.