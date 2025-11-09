Рейтинг@Mail.ru
"Значительные цифры": в Германии поразились данным о ВСУ
02:13 09.11.2025
"Значительные цифры": в Германии поразились данным о ВСУ
Уровень дезертирства из рядов ВСУ вырос до рекордных показателей, на это обратил внимание корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
в мире
украина
германия
вооруженные силы украины
украина
германия
"Значительные цифры": в Германии поразились данным о ВСУ

Welt: уровень дезертирства из рядов ВСУ вырос до рекордных показателей

Украинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Уровень дезертирства из рядов ВСУ вырос до рекордных показателей, на это обратил внимание корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"На Украине появился новый отрицательный показатель именно по дезертирству. Так, согласно данным местных информационных агентств, около 21 600 солдат ВСУ дезертировали в октябре. С начала года, как сообщается, дезертировали около 180 000 человек. Это очень значительные цифры", — отметил он.
По его словам, украинская армия несет огромные потери каждый месяц, что вынуждает киевский режим проводить усиленную мобилизацию для пополнения войск.
"Из-за этого (Тяжелого. — Прим. Ред.) положения украинская армия пытается набрать новобранцев, до сих пор прибегая для этого к невообразимым методам. Насильственная вербовка все еще, к сожалению, на повестке дня здесь на Украине", — пояснил он.
В конце октября украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора сообщало, что сентябрь стал вторым с начала года месяцем по количеству заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине — их было возбуждено более 17 тысяч.
В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые восемь месяцев 2025 года в ВСУ, а с февраля 2022-го их было уже более 265 тысяч.
