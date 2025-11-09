В Газе пропал интернет и мобильная связь

КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Интернет и мобильная связь пропали в городе Газа, сообщил палестинский новостной портал Quds.
«
"Интернет и мобильная связь отключились в городе Газа", - пишет портал, не указывая причин отключения.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. К настоящему моменту палестинская сторона вернула Израилю тела 23 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще пять тел погибших заложников.