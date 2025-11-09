Рейтинг@Mail.ru
В Газе пропал интернет и мобильная связь - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/gaza-2053810105.html
В Газе пропал интернет и мобильная связь
В Газе пропал интернет и мобильная связь - РИА Новости, 09.11.2025
В Газе пропал интернет и мобильная связь
Интернет и мобильная связь пропали в городе Газа, сообщил палестинский новостной портал Quds. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T18:55:00+03:00
2025-11-09T18:55:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg
https://ria.ru/20251108/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_f88c2be046a313d1a6d9a7a214ffa076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
В Газе пропал интернет и мобильная связь

Quds: в Газе пропал интернет и мобильная связь, причины неизвестны

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Интернет и мобильная связь пропали в городе Газа, сообщил палестинский новостной портал Quds.
«
"Интернет и мобильная связь отключились в городе Газа", - пишет портал, не указывая причин отключения.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. К настоящему моменту палестинская сторона вернула Израилю тела 23 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще пять тел погибших заложников.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала