Рейтинг@Mail.ru
"Челси" разгромил "Вулверхэмптон" в матче АПЛ - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:58 09.11.2025 (обновлено: 07:21 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/futbol-2053730407.html
"Челси" разгромил "Вулверхэмптон" в матче АПЛ
"Челси" разгромил "Вулверхэмптон" в матче АПЛ - РИА Новости, 09.11.2025
"Челси" разгромил "Вулверхэмптон" в матче АПЛ
Лондонский "Челси" нанес разгромное поражение "Вулверхэмптону" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T00:58:00+03:00
2025-11-09T07:21:00+03:00
футбол
спорт
жуан педру
педру нету
вулверхэмптон
челси
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848197885_0:176:1600:1076_1920x0_80_0_0_cdcd2e7034a14e2071d405e6f5821172.jpg
/20251108/futbol-2053723811.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848197885_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_8b14804f2d6bd526d9d8755c816b37cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, жуан педру, педру нету, вулверхэмптон, челси, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Жуан Педру, Педру Нету, Вулверхэмптон, Челси, Английская премьер-лига (АПЛ)
Футбол
"Челси" разгромил "Вулверхэмптон" в матче АПЛ

"Челси" обыграл "Вулверхэмптон" в матче 11-го тура АПЛ

© пресс-служба клуба "Челси"Защитник "Челси" Мало Гюсто
Защитник Челси Мало Гюсто - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© пресс-служба клуба "Челси"
Защитник "Челси" Мало Гюсто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Лондонский "Челси" нанес разгромное поражение "Вулверхэмптону" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Лондоне, закончилась со счетом 3:0. Мячи забили Мало Гюсто (51-я минута), Жуан Педро (65) и Педру Нету (73).
Английская премьер-лига (АПЛ)
08 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Челси
3 : 0
Вулверхэмптон
51‎’‎ • Мало Густо
(Алехандро Гарначо)
65‎’‎ • Жуан Педру
73‎’‎ • Педру Нету
(Алехандро Гарначо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Челси" с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Вулверхэмптон" (2 очка) располагается на последней, 20-й позиции.
В следующем туре "Челси" 22 ноября на выезде сыграет с "Бёрнли", а "Вулверхэмптон" в тот же день примет лондонский "Кристал Пэлас".
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Арсенал" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче АПЛ
8 ноября, 22:45
 
ФутболСпортЖуан ПедруПедру НетуВулверхэмптонЧелсиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала