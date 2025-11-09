Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии высказался о ЧП на железной дороге рядом с Братиславой - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 09.11.2025 (обновлено: 10:36 10.11.2025)
https://ria.ru/20251109/es-2053839064.html
Премьер Словакии высказался о ЧП на железной дороге рядом с Братиславой
Премьер Словакии высказался о ЧП на железной дороге рядом с Братиславой - РИА Новости, 10.11.2025
Премьер Словакии высказался о ЧП на железной дороге рядом с Братиславой
Столкновение поездов рядом с Братиславой должно быть тщательно расследовано, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-09T23:18:00+03:00
2025-11-10T10:36:00+03:00
в мире
братислава
словакия
россия
роберт фицо
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053892768_0:0:675:381_1920x0_80_0_0_9b10ac0bf17dafb4fa5e054c6a592a0c.jpg
https://ria.ru/20251029/chp-2051671120.html
братислава
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053892768_0:0:675:506_1920x0_80_0_0_7976b902381d9d9e4dcd477df8d840ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, братислава, словакия, россия, роберт фицо, facebook
В мире, Братислава, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Facebook
Премьер Словакии высказался о ЧП на железной дороге рядом с Братиславой

Фицо: столкновение поездов у Братиславы будут тщательно расследовать

© Фото : The Ministry of Interior of the Slovak RepublicМесто столкновения поездов недалеко от Братиславы
Место столкновения поездов недалеко от Братиславы - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : The Ministry of Interior of the Slovak Republic
Место столкновения поездов недалеко от Братиславы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 9 ноя - РИА Новости. Столкновение поездов рядом с Братиславой должно быть тщательно расследовано, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Вечером в воскресенье словацкая полиция сообщила, что рядом с Братиславой столкнулись два поезда. По данным новостного агентства TASR, на месте ЧП есть пострадавшие, их точное число не сообщается. К месту столкновения поездов направляется глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.
"Желаю раненым скорейшего выздоровления. И эта трагическая авария потребует после завершения спасательных работ тщательного расследования, было ли это техническим сбоем или человеческим фактором", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.
Он отметил, что находится в контакте с соответствующими членами правительства.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сотрудники коммунальных служб работают на месте падения грузового автомобиля в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Симферополе задержали два пассажирских поезда из-за ЧП с фурой
29 октября, 23:59
 
В миреБратиславаСловакияРоссияРоберт ФицоFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала