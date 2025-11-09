Премьер Словакии высказался о ЧП на железной дороге рядом с Братиславой

БРАТИСЛАВА, 9 ноя - РИА Новости. Столкновение поездов рядом с Братиславой должно быть тщательно расследовано, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Вечером в воскресенье словацкая полиция сообщила, что рядом с Братиславой столкнулись два поезда. По данным новостного агентства TASR, на месте ЧП есть пострадавшие, их точное число не сообщается. К месту столкновения поездов направляется глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.

"Желаю раненым скорейшего выздоровления. И эта трагическая авария потребует после завершения спасательных работ тщательного расследования, было ли это техническим сбоем или человеческим фактором", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.