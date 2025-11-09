В Чехии призвали постепенно снять украинские флаги со зданий госучреждений

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Украинские флаги должны быть постепенно сняты со зданий госучреждений Чехии, они уже выполнили свою цель, заявил в воскресенье первый заместитель председателя выигравшего парламентские выборы в республике движения ANO ("Акция недовольных граждан") Карел Гавличек.
Гавличек - кандидат на пост главы министерства промышленности и торговли в формирующемся правительстве, - отвечая на вопрос модератора в рамках дискуссии на телеканале CNN Prima NEWS, снимет ли он украинский флаг со здания своего будущего места работы, однозначно это подтвердил.
"Конечно, этот (украинский - ред.) флаг не будет снят в первый же день (после назначения Гавличека в министерство - ред.)… но я придерживаюсь того мнения, чтобы эти (украинские - ред.) флаги постепенно были сняты со зданий госучреждений. Я не вижу в этом ничего плохого", - сказал политик.
"Посмотрите вокруг: в Европе вы не увидите такого множества украинских флагов. Если надо поддерживать Украину, будем ее поддерживать. Это отнюдь не означает смену внешней политики Чехии. Хорошо известно, что эти (украинские - ред.) флаги вызывают большие эмоции. Давайте поддерживать Украину теми делами, о которых договоримся, а флаги уже выполнили свою задачу", - заключил заместитель председателя ANO.
В четверг новый спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура, избранный на третий по значимости пост в стране в среду, распорядился о снятии со здания палаты флага Украины, висевшего там с февраля 2022 года в знак солидарности с киевским режимом. Этот поступок Окамуры вызвал большие эмоции в чешском обществе. В частности, представители праволиберальных партий, перешедших после проигрыша парламентских выборов в оппозицию, однозначно осудили поступок спикера.
Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло центристское ANO, возглавляемое долларовым миллиардером и экс-премьером Андреем Бабишем. Оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные движением голоса принесли ему 80 депутатских мандатов из 200 возможных. Сразу после выборов он провел переговоры о создании коалиционного правительства с двумя другими движениями: SPD ("Свобода и прямая демократия"), которое на выборах получило 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилистами", получившем на выборах 6,77% голосов и 13 мандатов. Таким образом, новая правящая коалиция располагает в новом составе парламента большинством в 108 мандатов из 200. Президент республики Петр Павел 27 октября поручил Бабишу формирование нового правительства страны.