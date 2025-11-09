В Чехии призвали постепенно снять украинские флаги со зданий госучреждений

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Украинские флаги должны быть постепенно сняты со зданий госучреждений Чехии, они уже выполнили свою цель, заявил в воскресенье первый заместитель председателя выигравшего парламентские выборы в республике движения ANO ("Акция недовольных граждан") Карел Гавличек.

Гавличек - кандидат на пост главы министерства промышленности и торговли в формирующемся правительстве, - отвечая на вопрос модератора в рамках дискуссии на телеканале CNN Prima NEWS, снимет ли он украинский флаг со здания своего будущего места работы, однозначно это подтвердил.

"Конечно, этот (украинский - ред.) флаг не будет снят в первый же день (после назначения Гавличека в министерство - ред.)… но я придерживаюсь того мнения, чтобы эти (украинские - ред.) флаги постепенно были сняты со зданий госучреждений. Я не вижу в этом ничего плохого", - сказал политик.