"Положить конец": на Западе сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 09.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 09.11.2025
"Положить конец": на Западе сделали громкое заявление о России
"Положить конец": на Западе сделали громкое заявление о России
Европе следует признать, что она выбрала неверный путь разрешения конфликта на Украине, и начать работать с Россией над мирным соглашением, заявил эксперт по... РИА Новости, 09.11.2025
2025
в мире, россия, украина, москва, марк эпископос, сергей лавров, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Марк Эпископос, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
"Положить конец": на Западе сделали громкое заявление о России

Эпископос: сотрудничество ЕС с Россией по Украине предотвратит новые конфликты

Флаги России и ЕС
Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Европе следует признать, что она выбрала неверный путь разрешения конфликта на Украине, и начать работать с Россией над мирным соглашением, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.
"Давайте не будем притворяться, что поддержка Украины не является, пожалуй, самой амбициозной программой военной помощи в истории. Есть лучший путь: сотрудничество с Россией и Украиной для разработки рамочного мирного соглашения, которое сможет не только положить конец этой войне, но и предотвратить начало новой", — написал он.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В России не раз заявляли, что не собираются ни на кого нападать. А в вопросе украинского конфликта Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваМарк ЭпископосСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
