МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Европе следует признать, что она выбрала неверный путь разрешения конфликта на Украине, и начать работать с Россией над мирным соглашением, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.
"Давайте не будем притворяться, что поддержка Украины не является, пожалуй, самой амбициозной программой военной помощи в истории. Есть лучший путь: сотрудничество с Россией и Украиной для разработки рамочного мирного соглашения, которое сможет не только положить конец этой войне, но и предотвратить начало новой", — написал он.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В России не раз заявляли, что не собираются ни на кого нападать. А в вопросе украинского конфликта Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий.