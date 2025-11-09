Рейтинг@Mail.ru
ЕК ждет сокращения импорта газа из России до 13 процентов в 2025 году
08:27 09.11.2025
ЕК ждет сокращения импорта газа из России до 13 процентов в 2025 году
ЕК ждет сокращения импорта газа из России до 13 процентов в 2025 году
ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T08:27:00+03:00
2025-11-09T08:31:00+03:00
ЕК ждет сокращения импорта газа из России до 13 процентов в 2025 году

ЕК: импорт газа из РФ в ЕС в 2025 году упадет до 13% из-за украинского транзита

Трубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Трубопровод. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.
"ЕС значительно сократил зависимость от России в части импорта энергоносителей в рамках плана REPowerEU, запущенного в 2022 году. Импорт газа (как СПГ, так и трубопроводного) из России значительно сократился: с 45% в 2021 году до 19% в 2024 году. Прогнозируется дальнейшее падение до 13% в 2025 году в связи с прекращением транзита российского газа через Украину", - сообщил собеседник агентства.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно, заявил Сийярто
07:38
Он также указал, что импорт российской нефти в ЕС также сократился: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году.
Украина 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". С начала июля Украина впервые стала импортировать газ по Трансбалканскому коридору - системе газопроводов от терминалов сжиженного газа в Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию до границы с Украиной в Одесской области.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном в 2024 году для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
На Украине забили тревогу из-за недостаточного импорта газа
7 ноября, 15:35
На Украине забили тревогу из-за недостаточного импорта газа
7 ноября, 15:35
 
