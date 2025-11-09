ЕК ждет сокращения импорта газа из России до 13 процентов в 2025 году

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.

Он также указал, что импорт российской нефти в ЕС также сократился: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году.