В ЕК прокомментировали исключение Венгрии из санкций США на нефть из России

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Представитель Европейской комиссии, комментируя РИА Новости исключение поставок российской нефти в Венгрию из санкций США, заявил, что ЕС тоже делал для Будапешта исключение.

Позднее заявление Орбана о бессрочном освобождении опровергли в Белом доме, пояснив, что исключение действует один год и что Венгрия в соответствии с договоренностями с США будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский СПГ по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.