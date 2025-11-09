Рейтинг@Mail.ru
В ЕК прокомментировали исключение Венгрии из санкций США на нефть из России - РИА Новости, 09.11.2025
08:22 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/ek-2053747810.html
В ЕК прокомментировали исключение Венгрии из санкций США на нефть из России
В ЕК прокомментировали исключение Венгрии из санкций США на нефть из России - РИА Новости, 09.11.2025
В ЕК прокомментировали исключение Венгрии из санкций США на нефть из России
Представитель Европейской комиссии, комментируя РИА Новости исключение поставок российской нефти в Венгрию из санкций США, заявил, что ЕС тоже делал для... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T08:22:00+03:00
2025-11-09T08:22:00+03:00
еврокомиссия
европейский центральный банк
евросоюз
дональд трамп
виктор орбан
венгрия
сша
в мире
венгрия
сша
россия
еврокомиссия, европейский центральный банк, евросоюз, дональд трамп, виктор орбан, венгрия, сша, в мире, россия, марио драги
Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Евросоюз, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Венгрия, США, В мире, Россия, Марио Драги
В ЕК прокомментировали исключение Венгрии из санкций США на нефть из России

ЕК: Венгрия с 2022 года уже имеет исключение из санкций ЕС на сырую нефть из РФ

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза
Флаги Венгрии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Представитель Европейской комиссии, комментируя РИА Новости исключение поставок российской нефти в Венгрию из санкций США, заявил, что ЕС тоже делал для Будапешта исключение.
"В рамках своих санкционных пакетов Европейская комиссия в 2022 году ввела запрет на импорт российской нефти за исключением Венгрии и Словакии, для которых действуют исключения из общего запрета ЕС на импорт российской нефти. Целью этих исключений является обеспечение безопасности поставок для этих государств-членов. Таким образом, в настоящее время они могут импортировать российскую сырую нефть", - сообщил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Испытательный срок для Украины закончится развалом Евросоюза
Вчера, 08:00
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в субботу заявил, что по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию будут полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение.
Позднее заявление Орбана о бессрочном освобождении опровергли в Белом доме, пояснив, что исключение действует один год и что Венгрия в соответствии с договоренностями с США будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский СПГ по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном в 2024 году для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Венгрии
7 ноября, 21:53
 
ЕврокомиссияЕвропейский центральный банкЕвросоюзДональд ТрампВиктор ОрбанВенгрияСШАВ миреРоссияМарио Драги
 
 
