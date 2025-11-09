Рейтинг@Mail.ru
В Египте задержали туристов, пытавшихся сфотографироваться обнаженными
Туризм
 
21:14 09.11.2025
В Египте задержали туристов, пытавшихся сфотографироваться обнаженными
В Египте задержали туристов, пытавшихся сфотографироваться обнаженными
Троих туристов, гражданство которых не уточняется, задержали у пирамид Гизы в Египте за попытку сделать фотографии без одежды, сообщает египетский портал Cairo... РИА Новости, 09.11.2025
2025
В Египте задержали туристов, пытавшихся сфотографироваться обнаженными

Cairo 24: у пирамид Гизы задержали троих туристов за попытку съемки без одежды

КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Троих туристов, гражданство которых не уточняется, задержали у пирамид Гизы в Египте за попытку сделать фотографии без одежды, сообщает египетский портал Cairo 24.
"Трое туристов задержаны по обвинению в съемке без одежды на пирамидах (Гизы - ред.). Их задержали за нарушение египетских норм и законов", - пишет портал.
Портал добавляет, что обвиняемые пытались сфотографироваться обнаженными за пирамидой Хеопса.
Как отмечает портал, задержанные туристы признались, что не знали египетских законов. По их словам, подобное поведение "разрешено в их стране".
Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром. Возраст комплекса превышает 4,5 тысячи лет. Комплекс состоит из трех великих пирамид фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры): Хеопса, Хефрена и Микерина.
"Египтяне не могли этого сделать". След НЛО в деле пирамид наконец доказан
