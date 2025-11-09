Рейтинг@Mail.ru
После ДТП на трассе в Новосибирской области восстановили движение
07:17 09.11.2025
После ДТП на трассе в Новосибирской области восстановили движение
Движение по федеральной трассе Р-255 в Новосибирской области полностью восстановили после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли шесть человек,... РИА Новости, 09.11.2025
происшествия
новосибирская область
новосибирск
кемерово
новосибирская область
новосибирск
кемерово
Новости
происшествия, новосибирская область, новосибирск, кемерово
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Кемерово
После ДТП на трассе в Новосибирской области восстановили движение

После ДТП на трассе Р-255 в Новосибирской области восстановили движение

© ГУ МВД России по Новосибирской областиПоследствия ДТП в Новосибирской области
Последствия ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© ГУ МВД России по Новосибирской области
Последствия ДТП в Новосибирской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 9 ноя – РИА Новости. Движение по федеральной трассе Р-255 в Новосибирской области полностью восстановили после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли шесть человек, сообщили в ГУМВД по региону.
Ранее в главке сообщали, что в воскресенье в 04.30 (00.30 мск) водитель автомобиля ВАЗ-21099 во время движения по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" со стороны Новосибирска в сторону Кемерово выехал на полосу для встречного движения в месте, где это запрещено, и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении. Погибли все шесть человек, находившиеся в легковушке. На трассе было организовано реверсивное движение.
"Движение на трассе открыто полностью", - сообщили в ГУМВД.
По уточненным данным главка, в результате ДТП скончались четверо взрослых и двое детей. Ранее сообщалось о том, что среди погибших трое детей.
Среди погибших водитель автомобиля ВАЗ-21099, мужчина 1995 года рождения. Пассажиры автомобиля: мужчины,1989 и 2000 годов рождения, женщина 1990 года рождения и двое несовершеннолетних детей – 2017 и 2025 годов рождения. Водитель грузовика Volvo, мужчина 1985 года рождения, не пострадал.
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскКемерово
 
 
