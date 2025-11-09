После ДТП на трассе в Новосибирской области восстановили движение

НОВОСИБИРСК, 9 ноя – РИА Новости. Движение по федеральной трассе Р-255 в Новосибирской области полностью восстановили после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли шесть человек, сообщили в ГУМВД по региону.

Ранее в главке сообщали, что в воскресенье в 04.30 (00.30 мск) водитель автомобиля ВАЗ-21099 во время движения по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" со стороны Новосибирска в сторону Кемерово выехал на полосу для встречного движения в месте, где это запрещено, и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении. Погибли все шесть человек, находившиеся в легковушке. На трассе было организовано реверсивное движение.

"Движение на трассе открыто полностью", - сообщили в ГУМВД.

По уточненным данным главка, в результате ДТП скончались четверо взрослых и двое детей. Ранее сообщалось о том, что среди погибших трое детей.