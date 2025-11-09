https://ria.ru/20251109/dvizhenie-2053744146.html
После ДТП на трассе в Новосибирской области восстановили движение
После ДТП на трассе в Новосибирской области восстановили движение - РИА Новости, 09.11.2025
После ДТП на трассе в Новосибирской области восстановили движение
Движение по федеральной трассе Р-255 в Новосибирской области полностью восстановили после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли шесть человек
После ДТП на трассе в Новосибирской области восстановили движение
После ДТП на трассе Р-255 в Новосибирской области восстановили движение
НОВОСИБИРСК, 9 ноя – РИА Новости. Движение по федеральной трассе Р-255 в Новосибирской области полностью восстановили после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли шесть человек, сообщили в ГУМВД по региону.
Ранее в главке сообщали, что в воскресенье в 04.30 (00.30 мск) водитель автомобиля ВАЗ-21099 во время движения по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" со стороны Новосибирска
в сторону Кемерово
выехал на полосу для встречного движения в месте, где это запрещено, и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении. Погибли все шесть человек, находившиеся в легковушке. На трассе было организовано реверсивное движение.
"Движение на трассе открыто полностью", - сообщили в ГУМВД.
По уточненным данным главка, в результате ДТП скончались четверо взрослых и двое детей. Ранее сообщалось о том, что среди погибших трое детей.
Среди погибших водитель автомобиля ВАЗ-21099, мужчина 1995 года рождения. Пассажиры автомобиля: мужчины,1989 и 2000 годов рождения, женщина 1990 года рождения и двое несовершеннолетних детей – 2017 и 2025 годов рождения. Водитель грузовика Volvo, мужчина 1985 года рождения, не пострадал.