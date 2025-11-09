Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на Крымском мосту погибли два человека
00:49 09.11.2025 (обновлено: 14:01 09.11.2025)
В ДТП на Крымском мосту погибли два человека
В ДТП на Крымском мосту погибли два человека
Два человека погибли в результате ДТП на Крымском мосту, сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости, 09.11.2025
Новости
происшествия, республика крым, южная транспортная прокуратура
Происшествия, Республика Крым, Южная транспортная прокуратура
В ДТП на Крымском мосту погибли два человека

В ДТП на Крымском мосту погибли два человека, двое пострадали

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Два человека погибли в результате ДТП на Крымском мосту, сообщает прокуратура Республики Крым.
ДТП произошло накануне. По предварительным данным, водитель Mercedes, обгоняя рейсовый автобус Краснодар — Севастополь, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.
"В результате происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля, — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Еще двух детей госпитализировали.
Прокуратура Крыма и Южная транспортная прокуратура устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
В Курской области выясняют обстоятельства ДТП с микроавтобусом
ПроисшествияРеспублика КрымЮжная транспортная прокуратура
 
 
