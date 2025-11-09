В ДТП на Крымском мосту погибли два человека

https://ria.ru/20251109/dtp-2053730136.html
Два человека погибли в результате ДТП на Крымском мосту, сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости, 09.11.2025
происшествия
республика крым
южная транспортная прокуратура
республика крым
2025
