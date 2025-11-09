https://ria.ru/20251109/dsnv-2053758070.html
Россия не будет уговаривать США продлить ограничения по ДСНВ, заявил Лавров
Россия не будет уговаривать США продлить ограничения по ДСНВ, заявил Лавров - РИА Новости, 09.11.2025
Россия не будет уговаривать США продлить ограничения по ДСНВ, заявил Лавров
Россия не собирается уговаривать США принять идею президента Владимира Путина о продлении на год после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о...
2025-11-09T10:32:00+03:00
2025-11-09T10:32:00+03:00
2025-11-09T10:37:00+03:00
Россия не будет уговаривать США продлить ограничения по ДСНВ, заявил Лавров
Лавров: РФ не будет уговаривать США продлить ограничения по ДСНВ на год
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия не собирается уговаривать США принять идею президента Владимира Путина о продлении на год после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уговаривать мы никого не собираемся. Полагаем, что наш шаг отвечает интересам обеих сторон и всего мирового сообщества. Готовы к любому развитию событий. Однако надеемся, что результат будет положительным", - сказал министр агентству.
Он подчеркнул, что для реализации инициативы требуется только взаимность со стороны США
"Мы будем придерживаться добровольных ограничений только если и ровно до тех пор, пока и другая сторона будет их придерживаться", - указал министр.
Ранее президент Путин
объявил, что РФ
готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп
назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.