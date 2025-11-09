Рейтинг@Mail.ru
Россия не будет уговаривать США продлить ограничения по ДСНВ, заявил Лавров - РИА Новости, 09.11.2025
10:32 09.11.2025 (обновлено: 10:37 09.11.2025)
Россия не будет уговаривать США продлить ограничения по ДСНВ, заявил Лавров
Россия не будет уговаривать США продлить ограничения по ДСНВ, заявил Лавров - РИА Новости, 09.11.2025
Россия не будет уговаривать США продлить ограничения по ДСНВ, заявил Лавров
Россия не собирается уговаривать США принять идею президента Владимира Путина о продлении на год после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T10:32:00+03:00
2025-11-09T10:37:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
сергей лавров
дональд трамп
сша
россия
в мире, сша, россия, владимир путин, сергей лавров, дональд трамп
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Россия не будет уговаривать США продлить ограничения по ДСНВ, заявил Лавров

Лавров: РФ не будет уговаривать США продлить ограничения по ДСНВ на год

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия не собирается уговаривать США принять идею президента Владимира Путина о продлении на год после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уговаривать мы никого не собираемся. Полагаем, что наш шаг отвечает интересам обеих сторон и всего мирового сообщества. Готовы к любому развитию событий. Однако надеемся, что результат будет положительным", - сказал министр агентству.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лавров высказался о реакции США на предложение по ДСНВ
27 сентября, 21:15
Он подчеркнул, что для реализации инициативы требуется только взаимность со стороны США.
"Мы будем придерживаться добровольных ограничений только если и ровно до тех пор, пока и другая сторона будет их придерживаться", - указал министр.
Ранее президент Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Полный текст интервью с Сергеем Лавровым читайте на сайте ria.ru >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность, заявил Лавров
14 апреля, 23:51
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
