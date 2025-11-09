Россия не будет уговаривать США продлить ограничения по ДСНВ, заявил Лавров

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия не собирается уговаривать США принять идею президента Владимира Путина о продлении на год после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уговаривать мы никого не собираемся. Полагаем, что наш шаг отвечает интересам обеих сторон и всего мирового сообщества. Готовы к любому развитию событий. Однако надеемся, что результат будет положительным", - сказал министр агентству.

Он подчеркнул, что для реализации инициативы требуется только взаимность со стороны США

"Мы будем придерживаться добровольных ограничений только если и ровно до тех пор, пока и другая сторона будет их придерживаться", - указал министр.