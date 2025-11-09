Жителям пообещали ремонт дороги через 103 года, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Жителям британского графства Оксфордшир пообещали капитальный ремонт дороги через 103 года, пишет Жителям британского графства Оксфордшир пообещали капитальный ремонт дороги через 103 года, пишет Daily Mail

"Когда они обратились в Совет графства Оксфордшир с просьбой отремонтировать дорогу, на которое меняли покрытие еще 42 года назад, они были шокированы, узнав среднее время ожидания. По данным последнего ежегодного исследования состояния дорог местными органами власти (ALARM), средний цикл ремонта дорог составляет 103 года", — говорится в статье.

По словам местных жителей, на дороге постоянно появляются выбоины. Их наскоро заделывают, но при заморозках дорога снова приходит в негодное состояние.

"Сто три года ожидания дороги — это неслыханно. Это больше, чем жизнь большинства людей. Мы даже представления об этом не имели, что еще более нелепо", — заявил шокированный местный житель.