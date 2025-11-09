Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области столкнулись два теплохода - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:41 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/don-2053743242.html
В Ростовской области столкнулись два теплохода
В Ростовской области столкнулись два теплохода - РИА Новости, 09.11.2025
В Ростовской области столкнулись два теплохода
Два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено, сообщает южная транспортная прокуратура. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T06:41:00+03:00
2025-11-09T06:41:00+03:00
происшествия
дон
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752222314_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c7a69274fe190f5f82c60f5dfff83279.jpg
https://ria.ru/20250420/teplokhod-2012363461.html
дон
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752222314_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_02095c1ce48f902054e73110d1e4c58c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дон, ростовская область
Происшествия, Дон, Ростовская область
В Ростовской области столкнулись два теплохода

В Ростовской области на Дону столкнулись два теплохода, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРека Дон в станице Старочеркасская в Ростовской области
Река Дон в станице Старочеркасская в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Река Дон в станице Старочеркасская в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено, сообщает южная транспортная прокуратура.
"Установлено, что 9 ноября 2025 года в акватории реки Дон произошло столкновение двух теплоходов "Клавдия" и "Опал". Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено. Обстоятельства устанавливаются. Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Теплоход Альфа после столкновения с воротами на Кочетовском гидроузле на реке Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
На реке Дон российский теплоход столкнулся с воротами
20 апреля, 10:17
 
ПроисшествияДонРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала