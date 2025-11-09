https://ria.ru/20251109/don-2053743242.html
В Ростовской области столкнулись два теплохода
Два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено, сообщает южная транспортная прокуратура. РИА Новости, 09.11.2025
