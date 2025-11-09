Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 09.11.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 09.11.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Силы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 95 боевиков ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.11.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
херсонская область
2025
Новости
запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Силы "Днепра" за сутки уничтожили до 95 украинских боевиков

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 95 боевиков ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск, Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 95 военнослужащих, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Запорожская область
Херсонская область
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
