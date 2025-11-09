Рейтинг@Mail.ru
14:36 09.11.2025 (обновлено: 14:58 09.11.2025)
"Позвонить в Москву". На Западе высказались о конфликте с Россией
в мире, россия, европа, москва, гленн дизен, евросоюз, g7, euroclear
В мире, Россия, Европа, Москва, Гленн Дизен, Евросоюз, G7, Euroclear
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Европе следует достигнуть соглашения с Москвой об архитектуре безопасности на континенте, чтобы избежать колоссальных убытков из-за российских активов, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"В качестве альтернативы наши политические лидеры могли бы снять трубку и позвонить в Москву, чтобы достичь взаимоприемлемого соглашения по архитектуре безопасности Европы после холодной войны, как им следовало сделать 30 лет назад", — заявил Дизен, комментируя статью Financial Times.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Ларов предупредил ЕС об ответных мерах в случае изъятия российских активов
10:21
Ранее издание отметило, что ЕС грозят процентные выплаты в размере до 5,6 миллиарда евро в год, если не удастся достичь соглашения по кредитному пакету для Украины в размере 140 миллиардов евро, обеспеченному замороженными российскими активами.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Словакия не поддержит идею ЕС использовать активы России
Вчера, 15:47
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Еврокомиссия провалила переговоры с Бельгией по российским активам
Вчера, 12:54
 
