"Позвонить в Москву". На Западе высказались о конфликте с Россией
"Позвонить в Москву". На Западе высказались о конфликте с Россией - РИА Новости, 09.11.2025
"Позвонить в Москву". На Западе высказались о конфликте с Россией
Европе следует достигнуть соглашения с Москвой об архитектуре безопасности на континенте, чтобы избежать колоссальных убытков из-за российских активов, написал... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:36:00+03:00
2025-11-09T14:36:00+03:00
2025-11-09T14:58:00+03:00
"Позвонить в Москву". На Западе высказались о конфликте с Россией
Дизен: Европе необходимо договориться с Москвой по архитектуре безопасности