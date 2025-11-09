Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области ликвидировали украинского информационного диверсанта
15:45 09.11.2025
В Харьковской области ликвидировали украинского информационного диверсанта
В Харьковской области ликвидировали украинского информационного диверсанта - РИА Новости, 09.11.2025
В Харьковской области ликвидировали украинского информационного диверсанта
Украинского информационного диверсанта Антона Бондаренко, занимавшегося созданием и распространением ложного контента о ходе СВО и антироссийской пропаганды для РИА Новости, 09.11.2025
харьковская область
украина
харьковская область
украина
Новости
харьковская область, украина
Харьковская область, Украина
В Харьковской области ликвидировали украинского информационного диверсанта

В Харьковской области ликвидирован диверсант, распространявший фейки о ходе СВО

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Украинского информационного диверсанта Антона Бондаренко, занимавшегося созданием и распространением ложного контента о ходе СВО и антироссийской пропаганды для зарубежных СМИ, ликвидировали в Харьковской области, сообщает УВД российской администрации Харьковской области в своем Telegram-канале.
По информации УВД, Бондаренко (позывной "Бандерос") в 13-й бригаде нацгвардии Украины фактически руководил подрывной информационной деятельностью, в том числе контактировал с западными СМИ для распространения антироссийской информации.
"В рамках своей преступной деятельности Бондаренко осуществлял: оперативное планирование информационных кампаний; координацию агентуры влияния среди зарубежных журналистов и политологов; организацию поставки контента, искажающего объективную картину в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что 15 сентября поступила информация об исчезновении мужчины в селе Липцы Харьковской области.
"В ходе проведения соответствующих мероприятий, УВД получило неопровержимые оперативные данные, подтверждающие факт его ликвидации", - отметили в УВД.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Жителя Новосибирска задержали за публичное оправдание терроризма
7 ноября, 08:39
 
Харьковская областьУкраина
 
 
