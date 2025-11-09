https://ria.ru/20251109/diversant-2053792497.html
В Харьковской области ликвидировали украинского информационного диверсанта
В Харьковской области ликвидировали украинского информационного диверсанта - РИА Новости, 09.11.2025
В Харьковской области ликвидировали украинского информационного диверсанта
Украинского информационного диверсанта Антона Бондаренко, занимавшегося созданием и распространением ложного контента о ходе СВО и антироссийской пропаганды для РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T15:45:00+03:00
2025-11-09T15:45:00+03:00
2025-11-09T15:51:00+03:00
харьковская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:218:3000:1906_1920x0_80_0_0_591ec9a0ead97bbd8eedcaf449015da1.jpg
https://ria.ru/20251107/novosibirsk-2053343304.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_de5b1dff7ad3e030bed4e63d43c0f2fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, украина
Харьковская область, Украина
В Харьковской области ликвидировали украинского информационного диверсанта
В Харьковской области ликвидирован диверсант, распространявший фейки о ходе СВО
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Украинского информационного диверсанта Антона Бондаренко, занимавшегося созданием и распространением ложного контента о ходе СВО и антироссийской пропаганды для зарубежных СМИ, ликвидировали в Харьковской области, сообщает УВД российской администрации Харьковской области в своем Telegram-канале
.
По информации УВД, Бондаренко (позывной "Бандерос") в 13-й бригаде нацгвардии Украины
фактически руководил подрывной информационной деятельностью, в том числе контактировал с западными СМИ для распространения антироссийской информации.
"В рамках своей преступной деятельности Бондаренко осуществлял: оперативное планирование информационных кампаний; координацию агентуры влияния среди зарубежных журналистов и политологов; организацию поставки контента, искажающего объективную картину в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что 15 сентября поступила информация об исчезновении мужчины в селе Липцы Харьковской области
.
"В ходе проведения соответствующих мероприятий, УВД получило неопровержимые оперативные данные, подтверждающие факт его ликвидации", - отметили в УВД.