После ДТП с шестью погибшими в Новосибирской области завели уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 9 ноя - РИА Новости. Следователи полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Новосибирской области, жертвами которого стали шесть человек, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура региона.
Ранее в главке МВД сообщали, что 9 ноября в 04.30 (00.30 мск) водитель автомобиля ВАЗ-21099 во время движения по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" со стороны Новосибирска в сторону Кемерово выехал на полосу для встречного движения в месте, где это запрещено, и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении. Погибли все шесть человек, находившиеся в легковушке, в том числе трое малолетних детей.
"Следователем территориального отдела МВД возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.
Доследственную проверку по факту ДТП организовало и следственное управление СК по Новосибирской области. В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего.