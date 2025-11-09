Россиян предупредили, что нельзя строить на собственной даче

“Для начала нужно заказать выписку из ГПЗУ и посмотреть, какие виды разрешенного использования предусмотрены по вашему участку, и после использовать их в своих целях”, — советует она.

Можно построить дачный или садовый дом высотой до 20 метров или трех этажей (подвал не считается). Его нельзя делить на разные объекты недвижимости. Возможно также строительство хозяйственных построек — гаража, бани, душевой. Но при этом необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.