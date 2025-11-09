Рейтинг@Mail.ru
Турпоток из России в Китай подскочил до максимума с 2012 года
Туризм
 
08:04 09.11.2025
Турпоток из России в Китай подскочил до максимума с 2012 года
Турпоток из России в Китай подскочил до максимума с 2012 года - РИА Новости, 09.11.2025
Турпоток из России в Китай подскочил до максимума с 2012 года
Количество туристических поездок россиян в Китай в июле-сентябре текущего года достигло 383 тысяч - максимум за тринадцать лет, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 09.11.2025
Турпоток из России в Китай подскочил до максимума с 2012 года

Количество поездок россиян в Китай достигло максимума за 13 лет

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Количество туристических поездок россиян в Китай в июле-сентябре текущего года достигло 383 тысяч - максимум за тринадцать лет, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Так, российские туристы в третьем квартале совершили 383 тысячи поездок в Китай, что на 13% больше уровня второго квартала и почти на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Настолько много россиян не отправлялись в туристические путешествия по Поднебесной уже 13 лет - последний раз больше было в третьем квартале 2012 года (407,6 тысячи человек).
Одной из причин такого роста интереса может являться введение Китаем пробного безвизового режима для россиян с 15 сентября.
Заграничный паспорт
Вступил в силу безвизовый режим въезда в КНР для россиян
15 сентября, 00:12
 
Туризм Китай Россия Новости - Туризм
 
 
