https://ria.ru/20251109/chislo-2053747038.html
Турпоток из России в Китай подскочил до максимума с 2012 года
Турпоток из России в Китай подскочил до максимума с 2012 года - РИА Новости, 09.11.2025
Турпоток из России в Китай подскочил до максимума с 2012 года
Количество туристических поездок россиян в Китай в июле-сентябре текущего года достигло 383 тысяч - максимум за тринадцать лет, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T08:04:00+03:00
2025-11-09T08:04:00+03:00
2025-11-09T08:04:00+03:00
туризм
китай
россия
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
https://ria.ru/20250915/kitaj-2041929701.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, новости - туризм
Туризм, Китай, Россия, Новости - Туризм
Турпоток из России в Китай подскочил до максимума с 2012 года
Количество поездок россиян в Китай достигло максимума за 13 лет
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Количество туристических поездок россиян в Китай в июле-сентябре текущего года достигло 383 тысяч - максимум за тринадцать лет, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Так, российские туристы в третьем квартале совершили 383 тысячи поездок в Китай
, что на 13% больше уровня второго квартала и почти на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Настолько много россиян не отправлялись в туристические путешествия по Поднебесной уже 13 лет - последний раз больше было в третьем квартале 2012 года (407,6 тысячи человек).
Одной из причин такого роста интереса может являться введение Китаем пробного безвизового режима для россиян с 15 сентября.