Турпоток из России в Китай подскочил до максимума с 2012 года

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Количество туристических поездок россиян в Китай в июле-сентябре текущего года достигло 383 тысяч - максимум за тринадцать лет, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Так, российские туристы в третьем квартале совершили 383 тысячи поездок в Китай , что на 13% больше уровня второго квартала и почти на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Настолько много россиян не отправлялись в туристические путешествия по Поднебесной уже 13 лет - последний раз больше было в третьем квартале 2012 года (407,6 тысячи человек).