В Третьяковке выразили соболезнования в связи со смертью Эрика Булатова

Ранее в Telegram-канале газеты об искусстве The Art Newspaper Russia сообщили, что Булатов умер в возрасте 92 лет. Смерть художника также подтвердили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ) со ссылкой на его супругу.

"Сегодня ушел из жизни Эрик Владимирович Булатов - ключевая фигура отечественного искусства второй половины ХХ века. Будучи одним из лидеров московского концептуализма, он создал собственный, абсолютно узнаваемый художественный язык, в котором иллюзорность изображения сочетается с текстовыми конструкциями, создающими особое пространство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале галереи.

"Запоминающиеся произведения, емкие и очень внятные, обращенные к любому зрителю высказывания Эрика Булатова, позволяют ему оставаться с нами сейчас и в будущем - как художнику и искреннему собеседнику. Искренне соболезнуем родным и близким художника", - добавляется в сообщении.