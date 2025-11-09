В Третьяковке выразили соболезнования в связи со смертью Эрика Булатова

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Коллектив Третьяковской галереи назвал художника-концептуалиста Эрика Булатова творцом, который создал собственный, абсолютно узнаваемый художественный язык.
Ранее в Telegram-канале газеты об искусстве The Art Newspaper Russia сообщили, что Булатов умер в возрасте 92 лет. Смерть художника также подтвердили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ) со ссылкой на его супругу.
«
"Сегодня ушел из жизни Эрик Владимирович Булатов - ключевая фигура отечественного искусства второй половины ХХ века. Будучи одним из лидеров московского концептуализма, он создал собственный, абсолютно узнаваемый художественный язык, в котором иллюзорность изображения сочетается с текстовыми конструкциями, создающими особое пространство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале галереи.
Как отметили в Третьяковке, знаковое полотно Булатова "Тучи растут" находится в постоянной экспозиции учреждения "Искусство ХХ века", работа неизменно привлекает внимание посетителей.
Кроме того, в этом году Булатов решил передать Третьяковской галерее свою знаменитую мастерскую на Чистых прудах.
"Запоминающиеся произведения, емкие и очень внятные, обращенные к любому зрителю высказывания Эрика Булатова, позволяют ему оставаться с нами сейчас и в будущем - как художнику и искреннему собеседнику. Искренне соболезнуем родным и близким художника", - добавляется в сообщении.
Булатов - выдающийся русский художник-концептуалист, скульптор, фотограф. Он знаменит картинами, соединяющими фигуративное изображение и текст. Кроме того, в советское время он был иллюстратором детских книг. Булатов с 1989 года жил в Нью-Йорке, с 1992 года - в Париже, но также делал проекты в России. В 2020 году в Выксе по его эскизу был создан огромный мурал. В 2023 году большая выставка мэтра, приуроченная к его 90-летию, прошла в Пакгаузах в Нижнем Новгороде, а в 2024 году — в Мультимедиа Арт Музее, Москва. Со своей картиной "Слава КПСС" (1975), проданной в 2008 году за 2,1 миллиона долларов, он много лет возглавлял список самых дорогих ныне живущих отечественных авторов.