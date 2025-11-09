Рейтинг@Mail.ru
"Гараж" выразил соболезнования в связи со смертью художника Эрика Булатова
Культура
 
14:48 09.11.2025
"Гараж" выразил соболезнования в связи со смертью художника Эрика Булатова
"Гараж" выразил соболезнования в связи со смертью художника Эрика Булатова - РИА Новости, 09.11.2025
"Гараж" выразил соболезнования в связи со смертью художника Эрика Булатова
Коллектив музея современного искусства "Гараж" выразил соболезнования в связи с кончиной художника-концептуалиста Эрика Булатова, отметив, что в 2015 году автор РИА Новости, 09.11.2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
нью-йорк (город), париж, россия, эрик булатов, гараж, мультимедиа арт музей, кпсс, новости культуры
Культура, Нью-Йорк (город), Париж, Россия, Эрик Булатов, Гараж, Мультимедиа Арт музей, КПСС, Новости культуры
"Гараж" выразил соболезнования в связи со смертью художника Эрика Булатова

Музей "Гараж" выразил соболезнования родным и близким художника Эрика Булатова

Художник Эрик Булатов
Художник Эрик Булатов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Художник Эрик Булатов. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Коллектив музея современного искусства "Гараж" выразил соболезнования в связи с кончиной художника-концептуалиста Эрика Булатова, отметив, что в 2015 году автор по заказу музея создал монументальное произведение "Все в наш Гараж!".
Ранее в Telegram-канале газеты об искусстве The Art Newspaper Russia сообщили, что Булатов умер в возрасте 92 лет. Смерть художника также подтвердили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ) со ссылкой на его супругу.
«

"В возрасте 92 лет умер Эрик Булатов… В 2015 году Булатов по заказу музея "Гараж" создает монументальное произведение "Все в наш Гараж!", которое было представлено на выставке по случаю открытия нового здания музея в Парке Горького. Выражаем соболезнования родным и близким художника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале музея.

Булатов — выдающийся русский художник-концептуалист, скульптор, фотограф. Он знаменит картинами, соединяющими фигуративное изображение и текст.
Кроме того, в советское время он был иллюстратором детских книг. Булатов с 1989 года жил в Нью-Йорке, с 1992 года - в Париже, но также делал проекты в России. В 2020 году в Выксе по его эскизу был создан огромный мурал. В 2023 году большая выставка мэтра, приуроченная к его 90-летию, прошла в Пакгаузах в Нижнем Новгороде, а в 2024 году — в Мультимедиа Арт Музее, Москва. Своей картиной "Слава КПСС" (1975), проданной в 2008 году за 2,1 миллиона долларов, он много лет возглавлял список самых дорогих ныне живущих отечественных авторов.
Художник Эрик Булатов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Супруга художника Булатова подтвердила его смерть
13:54
 
Культура
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
