"Гараж" выразил соболезнования в связи со смертью художника Эрика Булатова

"В возрасте 92 лет умер Эрик Булатов… В 2015 году Булатов по заказу музея "Гараж" создает монументальное произведение "Все в наш Гараж!", которое было представлено на выставке по случаю открытия нового здания музея в Парке Горького. Выражаем соболезнования родным и близким художника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале музея.