"Все горит". В Британии выступили с предупреждением для премьера
"Все горит". В Британии выступили с предупреждением для премьера - РИА Новости, 09.11.2025
"Все горит". В Британии выступили с предупреждением для премьера
Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми посоветовал главе правительства Киру Стармеру сократить количество заграничных поездок, сообщила газета... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T22:26:00+03:00
2025-11-09T22:26:00+03:00
2025-11-09T22:44:00+03:00
в мире
великобритания
ближний восток
дэвид лэмми
кир стармер
нато
великобритания
ближний восток
в мире, великобритания, ближний восток, дэвид лэмми, кир стармер, нато
В мире, Великобритания, Ближний Восток, Дэвид Лэмми, Кир Стармер, НАТО
"Все горит". В Британии выступили с предупреждением для премьера
Times: премьера Стармера призвали меньше путешествовать из-за проблем в Британии
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми посоветовал главе правительства Киру Стармеру сократить количество заграничных поездок, сообщила газета The Sunday Times
со ссылкой на источники.
По мнению Лэмми
, частые поездки Стармера
за пределы Великобритании
могут отвлекать его от решений проблем внутри страны. По данным издания, Лэмми обратился к Стармеру после июльского бунта депутатов Лейбористской партии по поводу планов сократить социальные выплаты.
Позже Стармер признался, что "его отвлекли дела, связанные с НАТО
и Ближним Востоком
, когда разразился спор о пособиях".
"Он не может летать по миру, пока дома все горит", — приводит газета слова одного из источников.
Накануне на сайте агентства Opinium появились результаты опроса, согласно которым премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава британского минфина Рэйчел Ривз должны уйти в отставку. По данным опроса, за отставку Стармера выступили 56% респондентов, против нее - 26%, еще 19% не смогли ответить однозначно.
Данные опроса также свидетельствуют, что 61% опрошенных не считают, что Стармер и возглавляемая им Лейбористская партия были честны с избирателями о насущных проблемах Великобритании в преддверии выборов 2024 года; противоположного мнения придерживаются 22% респондентов.