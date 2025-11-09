"Все горит". В Британии выступили с предупреждением для премьера

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми посоветовал главе правительства Киру Стармеру сократить количество заграничных поездок, сообщила газета Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми посоветовал главе правительства Киру Стармеру сократить количество заграничных поездок, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По мнению Лэмми , частые поездки Стармера за пределы Великобритании могут отвлекать его от решений проблем внутри страны. По данным издания, Лэмми обратился к Стармеру после июльского бунта депутатов Лейбористской партии по поводу планов сократить социальные выплаты.

Позже Стармер признался, что "его отвлекли дела, связанные с НАТО Ближним Востоком , когда разразился спор о пособиях".

"Он не может летать по миру, пока дома все горит", — приводит газета слова одного из источников.

Накануне на сайте агентства Opinium появились результаты опроса, согласно которым премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава британского минфина Рэйчел Ривз должны уйти в отставку. По данным опроса, за отставку Стармера выступили 56% респондентов, против нее - 26%, еще 19% не смогли ответить однозначно.