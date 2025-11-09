Рейтинг@Mail.ru
22:26 09.11.2025 (обновлено: 22:44 09.11.2025)
"Все горит". В Британии выступили с предупреждением для премьера
"Все горит". В Британии выступили с предупреждением для премьера

Times: премьера Стармера призвали меньше путешествовать из-за проблем в Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми посоветовал главе правительства Киру Стармеру сократить количество заграничных поездок, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.
По мнению Лэмми, частые поездки Стармера за пределы Великобритании могут отвлекать его от решений проблем внутри страны. По данным издания, Лэмми обратился к Стармеру после июльского бунта депутатов Лейбористской партии по поводу планов сократить социальные выплаты.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала