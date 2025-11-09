Британия изучает, может ли КНР дистанционно управлять автобусами, пишет FT

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство Великобритании изучает возможность дистанционного доступа компании-производителя из Китая Yutong к системам управления сотнями электрических автобусов, поставленных на британский рынок, сообщает издание Financial Times со ссылкой на министерство транспорта страны.
"Чиновники (министерства - ред.) транспорта сотрудничают с Национальным центром кибербезопасности, чтобы оценить, имеет ли Yutong, крупнейший в мире (китайский - ред.) производитель автобусов, удаленный доступ к системам управления транспортными средствами для обновления программного обеспечения и диагностики", - говорится в статье.
Отмечается, что компания уже поставила на британский рынок около 700 автобусов.
Ранее газета Guardian со ссылкой на крупнейшую в Дании компанию по управлению общественным транспортом Movia сообщала о том, что Копенгаген пытается найти способ избавиться от технической лазейки в устройстве китайских электробусов, позволяющей производителю управлять транспортным средством удаленно.
По данным издания, первыми об этой лазейке узнали в норвежском транспортном управлении Ruter. Согласно его расследованию, китайский производитель Yutong располагает удаленным доступом к системе управления автобусом. Отмечается, что этот механизм предназначен для загрузки обновлений ПО и диагностики, однако с его помощью можно также оказывать воздействие на автобусы во время движения. В этой связи норвежское ведомство решило провести проверку двух электробусов Yutong в изолированной среде. В Ruter пришли к выводу, что, если вынуть из электробусов сим-карты, их нельзя будет отключить удаленно. Но тогда автобусы будут отсоединены и от других электронных систем.
По словам операционного директора датской Movia Йеппе Гора, подобная лазейка есть во всех видах транспорта с китайской электроникой.
Как заявил представитель Yutong, компания строго соблюдает европейское законодательство в сфере защиты данных, а доступ к электробусам используется исключительно для техобслуживания и оптимизации.