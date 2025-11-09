Рейтинг@Mail.ru
Британия изучает, может ли КНР дистанционно управлять автобусами, пишет FT - РИА Новости, 09.11.2025
22:57 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/britanija-2053838060.html
Британия изучает, может ли КНР дистанционно управлять автобусами, пишет FT
Британия изучает, может ли КНР дистанционно управлять автобусами, пишет FT - РИА Новости, 09.11.2025
Британия изучает, может ли КНР дистанционно управлять автобусами, пишет FT
Правительство Великобритании изучает возможность дистанционного доступа компании-производителя из Китая Yutong к системам управления сотнями электрических...
2025-11-09T22:57:00+03:00
2025-11-09T22:57:00+03:00
в мире
великобритания
китай
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
https://ria.ru/20250307/germanija-2003649974.html
великобритания
китай
дания
в мире, великобритания, китай, дания
В мире, Великобритания, Китай, Дания
Британия изучает, может ли КНР дистанционно управлять автобусами, пишет FT

FT: Британия изучает возможность удаленного доступа Yutong к электробусам

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство Великобритании изучает возможность дистанционного доступа компании-производителя из Китая Yutong к системам управления сотнями электрических автобусов, поставленных на британский рынок, сообщает издание Financial Times со ссылкой на министерство транспорта страны.
"Чиновники (министерства - ред.) транспорта сотрудничают с Национальным центром кибербезопасности, чтобы оценить, имеет ли Yutong, крупнейший в мире (китайский - ред.) производитель автобусов, удаленный доступ к системам управления транспортными средствами для обновления программного обеспечения и диагностики", - говорится в статье.
Отмечается, что компания уже поставила на британский рынок около 700 автобусов.
Ранее газета Guardian со ссылкой на крупнейшую в Дании компанию по управлению общественным транспортом Movia сообщала о том, что Копенгаген пытается найти способ избавиться от технической лазейки в устройстве китайских электробусов, позволяющей производителю управлять транспортным средством удаленно.
По данным издания, первыми об этой лазейке узнали в норвежском транспортном управлении Ruter. Согласно его расследованию, китайский производитель Yutong располагает удаленным доступом к системе управления автобусом. Отмечается, что этот механизм предназначен для загрузки обновлений ПО и диагностики, однако с его помощью можно также оказывать воздействие на автобусы во время движения. В этой связи норвежское ведомство решило провести проверку двух электробусов Yutong в изолированной среде. В Ruter пришли к выводу, что, если вынуть из электробусов сим-карты, их нельзя будет отключить удаленно. Но тогда автобусы будут отсоединены и от других электронных систем.
По словам операционного директора датской Movia Йеппе Гора, подобная лазейка есть во всех видах транспорта с китайской электроникой.
Как заявил представитель Yutong, компания строго соблюдает европейское законодательство в сфере защиты данных, а доступ к электробусам используется исключительно для техобслуживания и оптимизации.
В миреВеликобританияКитайДания
 
 
