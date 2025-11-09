В Москве выявили шесть случаев ботулизма

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Шесть случаев ботулизма зафиксировано в Москве, все пострадавшие ели соления собственного приготовления, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"В СМИ появилась информация о заражении ботулизмом - департамент здравоохранения Москвы подтверждает шесть случаев. Все пострадавшие проживали в одной квартире и ели соления собственного приготовления. В настоящий момент их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, им оказывается полный объем всей необходимой медицинской помощи в профильном инфекционном стационаре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что управлением Роспотребнадзора по Москве совместно с департаментом здравоохранения определены продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления. Ведется эпидемиологическое расследование.
"Распространения заболевания не прогнозируется, ботулизм - это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма", - уточняется в сообщении.
