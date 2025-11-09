Рейтинг@Mail.ru
При ударе ВСУ по Белгороду поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 09.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 09.11.2025 (обновлено: 11:10 09.11.2025)
При ударе ВСУ по Белгороду поврежден объект инфраструктуры
При ударе ВСУ по Белгороду поврежден объект инфраструктуры
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
украина
белгородский район
вячеслав гладков
белгород
украина
белгородский район
происшествия, белгород, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Объект инфраструктуры, 12 автомобилей и 28 гаражей повреждены в субботу в Белгороде после удара со стороны Украины, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 12 населенных пунктов в шести муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее четырех снарядов и зафиксированы атаки 20 БПЛА, из них 11 дронов были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, социальном объекте, объекте инфраструктуры, 28 гаражах и 14 транспортных средствах.
"Над Белгородом системой ПВО сбиты воздушные цели и один беспилотник. Повреждены 4 квартиры в МКД, частный дом, объект инфраструктуры, 12 автомобилей и 28 гаражей, из которых 8 полностью разрушены. Над Белгородским районом подавлен один FPV-дрон. Кроме того, в результате падения обломков сбитых воздушных целей и беспилотника в посёлке Разумное повреждён социальный объект, в посёлке Дубовое — автомобиль, в селе Таврово — частный дом", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Волоконовском районе хутор Верный атакован беспилотником, по Грайворонскому округу выпущено четыер снаряда. По данным главы области, в Краснояружском районе пять населенных пунктов подверглись атакам 16 беспилотников, восемь из которых подавлены, над Шебекинским округом подавлен один FPV-дрон.
По информации главы области, вечером в субботу системой ПВО сбиты несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет. По его данным, есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения Белгорода, без света остаются более 20 тысяч жителей. Энергетики занимаются восстановлением электроснабжения.
