При ударе ВСУ по Белгороду поврежден объект инфраструктуры

Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде

БЕЛГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Объект инфраструктуры, 12 автомобилей и 28 гаражей повреждены в субботу в Белгороде после удара со стороны Украины, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

По информации Гладкова , за минувшие сутки 12 населенных пунктов в шести муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины . Было выпущено не менее четырех снарядов и зафиксированы атаки 20 БПЛА, из них 11 дронов были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, социальном объекте, объекте инфраструктуры, 28 гаражах и 14 транспортных средствах.

"Над Белгородом системой ПВО сбиты воздушные цели и один беспилотник. Повреждены 4 квартиры в МКД, частный дом, объект инфраструктуры, 12 автомобилей и 28 гаражей, из которых 8 полностью разрушены. Над Белгородским районом подавлен один FPV-дрон. Кроме того, в результате падения обломков сбитых воздушных целей и беспилотника в посёлке Разумное повреждён социальный объект, в посёлке Дубовое — автомобиль, в селе Таврово — частный дом", - написал Гладков в своем Telegram-канале

Он добавил, что в Волоконовском районе хутор Верный атакован беспилотником, по Грайворонскому округу выпущено четыер снаряда. По данным главы области, в Краснояружском районе пять населенных пунктов подверглись атакам 16 беспилотников, восемь из которых подавлены, над Шебекинским округом подавлен один FPV-дрон.