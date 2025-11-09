Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде после украинского обстрела повреждена энергоинфраструктура
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 09.11.2025 (обновлено: 17:55 09.11.2025)
В Белгороде после украинского обстрела повреждена энергоинфраструктура
В Белгороде система энергоснабжения получила серьезные повреждения после атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.
БЕЛГОРОД, 9 ноя — РИА Новости. В Белгороде система энергоснабжения получила серьезные повреждения после атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.
"По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с задачей. Сейчас занимаются восстановлением ущерба, который нанесли враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям Белгорода", — написал он.
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Жителей Белгородской области будут информировать о БПЛА по радио
Вчера, 07:47
В субботу вечером система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, никто не пострадал.
Как уточнил Гладков, без света остаются более 20 тысяч жителей. Энергетики восстанавливают электроснабжение.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
