В Белгороде после украинского обстрела повреждена энергоинфраструктура

"По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с задачей. Сейчас занимаются восстановлением ущерба, который нанесли враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям Белгорода", — написал он.