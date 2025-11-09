https://ria.ru/20251109/belgorod-2053749634.html
В Белгороде после украинского обстрела повреждена энергоинфраструктура
В Белгороде система энергоснабжения получила серьезные повреждения после атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере MAX. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T08:47:00+03:00
2025-11-09T08:47:00+03:00
2025-11-09T17:55:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
