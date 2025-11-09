СМИ: США приостановили поставки оружия союзникам по НАТО

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине через программу PURL: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, а те его оплачивают и передают Киеву. По словам главы Минобороны Швеции Пола Юнсона, к инициативе присоединились около 20 стран.

В сентябре агентство Reuters сообщило, что первые четыре пакета помощи в рамках программы уже отправили на Украину.