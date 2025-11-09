СМИ: США приостановили поставки оружия союзникам по НАТО

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. США приостановили поставки вооружений союзникам по НАТО из-за шатдауна, передает портал Axios.
"Отправка американского оружия на сумму более пяти миллиардов долларов для поддержки союзников по альянсу <...> отложена из-за приостановки работы правительства. <...> Конечный пункт назначения экспорта неясен, но поставки союзникам по НАТО часто перенаправляются на помощь Украине", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине через программу PURL: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, а те его оплачивают и передают Киеву. По словам главы Минобороны Швеции Пола Юнсона, к инициативе присоединились около 20 стран.
В сентябре агентство Reuters сообщило, что первые четыре пакета помощи в рамках программы уже отправили на Украину.
Шатдаун в США
Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.
Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Как заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, длительная остановка работы правительства может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
