СМИ: США приостановили поставки оружия союзникам по НАТО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 09.11.2025 (обновлено: 17:16 09.11.2025)
СМИ: США приостановили поставки оружия союзникам по НАТО
СМИ: США приостановили поставки оружия союзникам по НАТО - РИА Новости, 09.11.2025
СМИ: США приостановили поставки оружия союзникам по НАТО
США приостановили поставки вооружений союзникам по НАТО из-за шатдауна, передает портал Axios. РИА Новости, 09.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. США приостановили поставки вооружений союзникам по НАТО из-за шатдауна, передает портал Axios.
"Отправка американского оружия на сумму более пяти миллиардов долларов для поддержки союзников по альянсу <...> отложена из-за приостановки работы правительства. <...> Конечный пункт назначения экспорта неясен, но поставки союзникам по НАТО часто перенаправляются на помощь Украине", — говорится в публикации.
Обратный отсчет пошел: через год с небольшим Украина станет сильнее
Вчера, 08:00

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине через программу PURL: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, а те его оплачивают и передают Киеву. По словам главы Минобороны Швеции Пола Юнсона, к инициативе присоединились около 20 стран.

В сентябре агентство Reuters сообщило, что первые четыре пакета помощи в рамках программы уже отправили на Украину.

Как рассказал порталу неназванный чиновник Госдепа, пауза коснулась передачи Польше, Дании и Хорватии таких видов вооружений, как ракеты AMRAAM, системы Aegis и РСЗО HIMARS.
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 08:00

Шатдаун в США

Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.

Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Как заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, длительная остановка работы правительства может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
В Белом доме оценили влияние шатдауна на экономику США
7 ноября, 16:35
 
