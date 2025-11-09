Россиянам назвали самые ликвидные китайские автомобили

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ключевым фактором ликвидности автомобилей на российском рынке является их узнаваемость и популярность, поэтому среди китайских брендов в топ-4 входят Haval, Geely, Chery и Changan, сообщил РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков.
"Ликвидными являются автомобили, в первую очередь, популярные, которые не требуют дополнительных разъяснений покупателю и рынку в целом. Например, гораздо проще продать Geely Coolray, чем практически неизвестный бренд, занимающий 44-ю строчку продаж на рынке. Поэтому это большая четверка: Chery, Geely, Haval и примкнувший к ним Changan", — рассказал Кадаков.
В России упали продажи корейских автомобилей
Вчера, 16:49
Устойчивость известных брендов на рынке выше, и люди это понимают, отметил эксперт.
"Это значит, что в будущем с этим автомобилем будет проще жить. Если бренд не уйдет с рынка, будет во всех смыслах проще машину содержать. Поэтому да, это ликвидная машина", — пояснил он.
Помимо популярности самого бренда, важную роль играет и спрос на определенные модели, отметил автоэксперт.
"Очевидно, что Monjero или Coolray машины популярные, поэтому такие машины при прочих равных проще продать", — сказал он.
Мантуров рассказал, что влияет на колебания стоимости машин
31 октября, 09:38
Вместе с тем, по словам Кадакова, на данный момент трудно делать конкретные выводы о ликвидности китайских автомобилей, поскольку это зависит не только от спроса и скорости продаж, но и от ценовой политики.
"Вообще говорить о продаже "выгодно или невыгодно" очень сложно. Тут надо еще учитывать стоимость денег. Когда б/у машина порой продается дороже, чем она покупалась, если мы берем рублевые цены, то очень сложно говорить о выгодности продажи", — отметил он.
"Вы же быстро можете продать любую машину, если будете продавать ее за полцены? Если мы говорим о ценах плюс-минус в рынке, то наверно, проще продать машины, которые известны рынку. Их много, их проще потом продать, по ним больше опыта и запчастей", — заключил эксперт.