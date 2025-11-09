Иранская частная авиакомпания запустила регулярные рейсы в Афганистан

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Находящаяся под санкциями США частная иранская авиакомпания Meraj Airlines со штаб-квартирой в Тегеране начала выполнять регулярные рейсы в Мазари-Шариф, административный центр северной афганской провинции Балх, сообщил губернатор Мохаммад Юсуф Вафа.

"В субботу иранская авиакомпания Meraj Airlines начала выполнять рейсы в Мазари-Шариф, административный центр афганской провинции", - говорится в сообщении губернатора.

По данным афганских СМИ, до настоящего времени регулярные рейсы в Иран выполняли только два афганских авиаперевозчика: государственная Ariana Afghan Airlines и частная компания Kam Air.