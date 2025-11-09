Рейтинг@Mail.ru
Иранская частная авиакомпания запустила регулярные рейсы в Афганистан
19:18 09.11.2025 (обновлено: 19:19 09.11.2025)
Иранская частная авиакомпания запустила регулярные рейсы в Афганистан
Иранская частная авиакомпания запустила регулярные рейсы в Афганистан
в мире
сша
тегеран (город)
балх
башар асад
афганистан
сша
тегеран (город)
балх
афганистан
2025
Иранская частная авиакомпания запустила регулярные рейсы в Афганистан

Иранская Meraj Airlines начала выполнять регулярные рейсы в Мазари-Шариф и Кабул

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Находящаяся под санкциями США частная иранская авиакомпания Meraj Airlines со штаб-квартирой в Тегеране начала выполнять регулярные рейсы в Мазари-Шариф, административный центр северной афганской провинции Балх, сообщил губернатор Мохаммад Юсуф Вафа.
«
"В субботу иранская авиакомпания Meraj Airlines начала выполнять рейсы в Мазари-Шариф, административный центр афганской провинции", - говорится в сообщении губернатора.
По сведениям начальника пресс-службы губернатора Хаджи Захида, иранская авиакомпания будет выполнять один еженедельный рейс из Тегерана в провинцию Балх и три дополнительных рейса в Кабул. Он уточнил, что первый борт Meraj Airlines прибыл в Мазари-Шариф в субботу, доставив 120 пассажиров из Ирана. Начальник пресс-службы заключил, что пока авиакомпания планирует выполнять четыре еженедельных рейса в Афганистан.
По данным афганских СМИ, до настоящего времени регулярные рейсы в Иран выполняли только два афганских авиаперевозчика: государственная Ariana Afghan Airlines и частная компания Kam Air.
Минфин США ввел санкции против иранской авиакомпании в 2014 году по обвинению в перевозке незаконных грузов, включая оружие, в Сирию для армии бывшего сирийского президента Башара Асада. Meraj Airlines также запрещено летать в страны-участницы Евросоюза.
