Источник: десять человек арестовали за взаимодействие с СБУ
Источник: десять человек арестовали за взаимодействие с СБУ - РИА Новости, 09.11.2025
Источник: десять человек арестовали за взаимодействие с СБУ
Около десяти человек арестовали по уголовному делу об участии в террористическом сообществе, сотрудничавшем с СБУ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T03:26:00+03:00
2025-11-09T03:26:00+03:00
2025-11-09T10:01:00+03:00
россия
служба безопасности украины
украина
происшествия
россия
украина
Новости
ru-RU
