Источник: десять человек арестовали за взаимодействие с СБУ - РИА Новости, 09.11.2025
03:26 09.11.2025 (обновлено: 10:01 09.11.2025)
Источник: десять человек арестовали за взаимодействие с СБУ
Источник: десять человек арестовали за взаимодействие с СБУ - РИА Новости, 09.11.2025
Источник: десять человек арестовали за взаимодействие с СБУ
Около десяти человек арестовали по уголовному делу об участии в террористическом сообществе, сотрудничавшем с СБУ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 09.11.2025
россия, служба безопасности украины, украина, происшествия
Россия, Служба безопасности Украины, Украина, Происшествия
Источник: десять человек арестовали за взаимодействие с СБУ

Порядка десяти человек арестовали в России за взаимодействие с СБУ

© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Около десяти человек арестовали по уголовному делу об участии в террористическом сообществе, сотрудничавшем с СБУ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
"Почти десяти гражданам России и иностранцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в участии в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ. Также в деле речь идет о некоторых неустановленных лицах", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, один из главных фигурантов дела — иностранец, который, как считает следствие, установил контакт со Службой безопасности Украины.
Обвиняемых поместили в московские следственные изоляторы, в том числе в "Лефортово".
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Жителя Новосибирска задержали за публичное оправдание терроризма
7 ноября, 08:39
 
Россия Служба безопасности Украины Украина Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
