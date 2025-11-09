В Афганистане появилась первая радиостанция, ориентированная на женщин

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Первая радиостанция, ориентированная исключительно на женскую аудиторию, на которой работают только женщины, появилась в городе Герат, административном центре одноименной западной афганской провинции, сообщил в воскресенье новостной портал Первая радиостанция, ориентированная исключительно на женскую аудиторию, на которой работают только женщины, появилась в городе Герат, административном центре одноименной западной афганской провинции, сообщил в воскресенье новостной портал Tolo news

"В Герате начала работу радиостанция Nawaye Zan ("Голос женщины"), ориентированная исключительно на женскую аудиторию. В студии работают более десяти журналисток, создавая и транслируя разнообразный контент, посвященный проблемам женщин", - говорится в сообщении.

Директор нового СМИ Шабнам Карими сообщила Tolo news, что Nawaye Zan создана для того, чтобы "сделать женский голос громче". Журналистки, работающие на радиостанции, будут стремиться отражать достижения женщин и девочек, а также трудности, с которыми они сталкиваются, подчеркнула руководитель медийного предприятия.

"Благодаря этой радиостанции и новым программам мы сможем доносить мнения женщин до чиновников и до всего мира", - сказала порталу одна из сотрудниц Саади Нияр Язданпараст, подчеркнув, что Nawaye Zan - единственное ориентированное на женщин СМИ в западном регионе Афганистана

Открытие радиостанции в Герате совпало по времени с ужесточением ограничений в отношении женщин. В субботу новостной портал Khaama press сообщил, что, согласно распоряжению властей, гератским женщинам отныне запрещено появляться без бурки в государственных учреждениях, в том числе посещать больницы и медицинские центры. Помимо этого водителям такси запретили перевозить женщин без бурок.

Бурка полностью скрывает лицо и тело женщины, она представляет собой разновидность паранджи, в которой прорезь для глаз закрыта плотной сеткой, пришитой к одежде. Ранее женщинам разрешалось ходить по улицам и посещать госучреждения в других видах мусульманской одежды, включая хиджаб, никаб и чадру.