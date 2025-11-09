https://ria.ru/20251109/abiturienty-2053811383.html
Более шести тысяч абитуриентов из Судана подали заявки на стипендии
Более шести тысяч абитуриентов из Судана подали заявки на стипендии - РИА Новости, 09.11.2025
Более шести тысяч абитуриентов из Судана подали заявки на стипендии
Свыше 6,8 тысячи суданских абитуриентов претендовали на 100 стипендий, чтобы начать учиться в вузах РФ с этого года, сообщил в интервью РИА Новости- посол... РИА Новости, 09.11.2025
В России более 6,8 тысячи абитуриентов из Судана подали заявки на сто стипендий