Более шести тысяч абитуриентов из Судана подали заявки на стипендии

ДОХА, 9 ноя - РИА Новости. Свыше 6,8 тысячи суданских абитуриентов претендовали на 100 стипендий, чтобы начать учиться в вузах РФ с этого года, сообщил в интервью РИА Новости- посол России в Судане Андрей Черновол.