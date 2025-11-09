Рейтинг@Mail.ru
Более шести тысяч абитуриентов из Судана подали заявки на стипендии - РИА Новости, 09.11.2025
19:10 09.11.2025
Более шести тысяч абитуриентов из Судана подали заявки на стипендии
Более шести тысяч абитуриентов из Судана подали заявки на стипендии
Более шести тысяч абитуриентов из Судана подали заявки на стипендии

© Fotolia / WavebreakmediaMicro Студенты на лекции
Студенты на лекции. Архивное фото
ДОХА, 9 ноя - РИА Новости. Свыше 6,8 тысячи суданских абитуриентов претендовали на 100 стипендий, чтобы начать учиться в вузах РФ с этого года, сообщил в интервью РИА Новости- посол России в Судане Андрей Черновол.
"Неизменным спросом пользуются выделяемые ежегодно Судану сто стипендий на обучение в российских вузах. В последней приемной кампании, чтобы начать учиться с сентября 2025 года, приняли участие свыше 6,8 тысяч абитуриентов", - сказал Черновол. Он указал, что такое рекордное число заявок подтверждает рост в стране интереса к России и отечественному образованию.
По данным Россотрудничества, в 2025 году Россия выделила более пяти тысяч бюджетных мест в своих университетах для африканских студентов. При этом всего от них было подано 40 тысяч заявлений, что вдвое больше, чем в 2024 году. Больше всего желающих было из Судана, Гвинеи, Ганы и Чада.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 10 ноября в 9.00 мск.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В России создадут цифровой профиль иностранного студента
21 марта, 11:40
 
