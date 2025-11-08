Рейтинг@Mail.ru
Экс-жена миллиардера Галицкого хочет разделить деньги со счетов в Швейцарии - РИА Новости, 08.11.2025
06:28 08.11.2025
Экс-жена миллиардера Галицкого хочет разделить деньги со счетов в Швейцарии
Экс-жена миллиардера Галицкого хочет разделить деньги со счетов в Швейцарии - РИА Новости, 08.11.2025
Экс-жена миллиардера Галицкого хочет разделить деньги со счетов в Швейцарии
Бывшая жена экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого Алия просит суд в Москве разделить деньги со счетов в швейцарских банках в рамках... РИА Новости, 08.11.2025
Экс-жена миллиардера Галицкого хочет разделить деньги со счетов в Швейцарии

Экс-жена Александра Галицкого просит суд разделить деньги со счетов в Швейцарии

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Бывшая жена экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого Алия просит суд в Москве разделить деньги со счетов в швейцарских банках в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества, рассказал РИА Новости адвокат Рубен Маркарьян.
"Алия Галицкая уточнила исковые требования к экс-супругу Александру Галицкому, указав, что разделу подлежит не только имущество в России, но и за рубежом. В частности, мы требуем разделить счета Галицкого, включая инвестиционные, в различных банках Швейцарии и других стран, где на момент их брака были размещены десятки миллионов долларов", - сказал собеседник агентства.
Суд арестовал имущество бывшего члена совдира "Альфа-банка" Галицкого
Адвокат отметил, что в российской судебной практике есть решения по разделу такого "зарубежного" имущества, и несмотря на сложности, иностранные банки могут блокировать спорные денежные средства до окончания судебных разбирательств.
В рамках иска суд ранее арестовал имущество Галицкого стоимостью 435 миллионов рублей. Это квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке в центре Москвы на Сретенке.
Также суд в Москве рассматривает исковое заявление Галицкого к бывшей супруге о взыскании с нее алиментов на содержание их детей.
Экс-член совета директоров "Альфа-банка" потребовал алименты с бывшей жены
В браке у Галицких родилось двое детей, которые имеют гражданство России и США. В марте супруги развелись, и верховный суд Калифорнии определил, что дети должны остаться с матерью. Она вместе с детьми проживала в Подмосковье. В конце мая Галицкий забрал детей из школы и увез в неизвестном направлении.
Как рассказывал РИА Новости Маркарьян, Галицкая обратилась с заявлением к компетентным органам США о похищении детей, но никакой реакции от американских властей пока не последовало. В связи с этим она подала заявление в России.
Галицкий был членом совета директоров Альфа-банка, однако, согласно официальной информации пресс-службы кредитной организации, весной вышел из состава совета директоров вместе с недавно арестованным по делу о взятке IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким.
Суд закрыл процесс по иску миллиардера Галицкого к бывшей жене
Заголовок открываемого материала