ЛУГАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Владимира Зеленского в случае побега в Польшу ждет участь угнавшего вертолет по заданию украинской разведки и впоследствии убитого в Испании российского перебежчика Максима Кузьминова, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев.
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса заявил, что Зеленский подготовил план бегства с Украины в Польшу.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления.
"Получив крупную сумму денег за убийство своих товарищей и угон военного вертолета от ГУР Украины, Кузьминов был вывезен в Польшу, а потом в Испанию. Но это не дало ему неприкосновенности - результат печален. Деньги не успел потратить на наркотики, был убит. Зеленского ждёт такая же участь. Для западных стран такие токсичные персоны не нужны", - считает Киселев.
СМИ в феврале 2024 года сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил агентству РБК-Украина его смерть. В сентябре 2025 года тело Кузьминова опознала его мать, сообщил RT знакомый семьи.