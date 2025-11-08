Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт предположил, что ждет Зеленского в случае побега в Польшу
18:25 08.11.2025 (обновлено: 18:38 08.11.2025)
Военный эксперт предположил, что ждет Зеленского в случае побега в Польшу
Военный эксперт предположил, что ждет Зеленского в случае побега в Польшу

Киселев: Зеленского в случае побега в Польшу ждет участь перебежчика Кузьминова

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Владимира Зеленского в случае побега в Польшу ждет участь угнавшего вертолет по заданию украинской разведки и впоследствии убитого в Испании российского перебежчика Максима Кузьминова, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев.
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса заявил, что Зеленский подготовил план бегства с Украины в Польшу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия по Украине
Вчера, 14:23
"В СМИ просочилась информация о возможности бегства Зеленского в Польшу. Польша, как и Испания, стала одной из площадок бегства предателей России, их участь там незавидная. Предатель-вертолетчик Кузьминов был один из них", - сказал агентству Киселев.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления.
"Получив крупную сумму денег за убийство своих товарищей и угон военного вертолета от ГУР Украины, Кузьминов был вывезен в Польшу, а потом в Испанию. Но это не дало ему неприкосновенности - результат печален. Деньги не успел потратить на наркотики, был убит. Зеленского ждёт такая же участь. Для западных стран такие токсичные персоны не нужны", - считает Киселев.
СМИ в феврале 2024 года сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил агентству РБК-Украина его смерть. В сентябре 2025 года тело Кузьминова опознала его мать, сообщил RT знакомый семьи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
СМИ рассказали о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения
Вчера, 10:54
 
В миреПольшаУкраинаИспанияВладимир ЗеленскийМаксим КузьминовВиталий Киселев
 
 
