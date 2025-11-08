ЛУГАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Владимира Зеленского в случае побега в Польшу ждет участь угнавшего вертолет по заданию украинской разведки и впоследствии убитого в Испании российского перебежчика Максима Кузьминова, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев.

"Получив крупную сумму денег за убийство своих товарищей и угон военного вертолета от ГУР Украины, Кузьминов был вывезен в Польшу, а потом в Испанию. Но это не дало ему неприкосновенности - результат печален. Деньги не успел потратить на наркотики, был убит. Зеленского ждёт такая же участь. Для западных стран такие токсичные персоны не нужны", - считает Киселев.